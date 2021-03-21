أكبر تظاهرة في القدس المحتلة ضد نتنياهو الليلة الماضية

شهدت مدينة القدس المحتلة الليلة الماضية أكبر تظاهرة احتجاجية ضد رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد وخيانة الأمانة، للأسبوع التاسع والثلاثين على التوالي.

ووفقاً لوسائل إعلام "إسرائيلية" بلغ عدد المتظاهرين في القدس قرابة العشرين ألفًا، وادّعت أنها التظاهرة الأكبر منذ انطلاق الاحتجاجات ضدّه العام الماضي.

وانطلقت تظاهرات أمام المنزل الشخصي لنتنياهو في قيسارية وفي مفارق أخرى كبيرة، حاملين لافتات تدعو لعدم التصويت له.

وتأتي هذه التظاهرات قبل ثلاثة أيّام من انتخابات الكنيست، وهي الرابعة خلال أقلّ من عامين، وسط شكوك حول قدرة نتنياهو وحلفائه على تشكيل ائتلاف حكومي.