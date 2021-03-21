كورونا في غزة: 4 حالات وفاة و(307) إصابة وتعافي (146) حالة

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد 21/3/2021، 4 حالات وفاة بفيروس كورونا، وإصابة ( 307 ) حالة، وتعافي 146 آخرين.

وأفاد موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الصحة أجرت 2591 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وسجلت، ( 307 ) اصابة جديدة، وتعافي 146 حالة، و4 حالات وفاة خلال ال 24 ساعة الماضية

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 58972 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 2904 حالة، واجمالي المتعافين 55486 حالة، واجمالي الوفيات 582 حالة وفاة.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 113 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 72 حالة.