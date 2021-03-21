هل الاستحمام بالماء الساخن يسبب مخاطر صحية..؟

يواظب الكثير من الأشخاص على الاستحمام​ بالماء الساخن ، دون دراية منهم لمخاطر هذه العادة التي ثبت عدم صحتها وسلامتها لجسم الإنسان من كافة النواحي.

فقد أثبتت دراسات طبية، أن فرط استخدام الماء الساخن يؤدي إلى هبوط سريع في ضغط الدم، ويعمل على فتح مسام البشرة.

فتبدأ تلك المسام، في امتصاص المعادن والكلور الموجودة بالماء، لتتخلل أنسجة الجلد وتخلصه من الزيوت الطبيعية والبروتينات الموجودة.

وهذا ما يفسر منح البشرة ملمساً جافاً ومتشققاً .

كما يعمل الماء الساخن على إتلاف الطبقات الداخلية للبشرة وإضعاف مرونتها، ما يزيد من احتمال الظهور المبكر للتجاعيد وللخطوط الرفيعة .

كذلك، يسبب الاستحمام بالماء الساخن، جفاف الشعر و تساقطه، بعد أن يفقد زيوته الطبيعية .

ويجعل الإنسان يشعر بالخمول ، ويزيد من احتمال إصابة الشخص بالإنفلونزا، في حال خرج من المنزل مباشرة بعد الاستحمام .