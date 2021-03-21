الأشخاص الاكثر عرضة للإصابة "بكورونا"  ..وفيتامين "د" متهم

أكدت دراسة طبية حديثة ان أكثر الاشخاص عرضة لفيروس" كورونا" هم الأشخاص الذين يعانون انخفاضا في مستوى فيتامين "د" في أجسامهم.

وأوضحت الدراسة ان الاشخاص من أصول افريقية، ممن يعانون من انخفاض مستوى هذا الفيتامين لديهم، تعرضوا لخطر إصابة أكبر بواقع 2.6 مرة.

الدراسة لا تشير الا أن فيتامين "د" يحمي من الإصابة بفيروس كورونا، لكنه يؤدي دورا مهما في عمل الجهاز المناعي وتصديه للعدوى ’ ومن المعروف أن كبار السن وذوي البشرة السمراء يكون لديهم مستوى منخفض من فيتامين "د"، وهاتان الشريحتان تواجهان خطرا مرتفعا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويوصف فيتامين "د" بفيتامين الشمس، ويحصل عليه جسم الإنسان من خلال امتصاصه عبر الجلد.