بشرى لموظفي العقود.. مؤتمر هام لديوان الموظفين العام في غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:35 ص
21 مارس 2021
ديوان الموظفين في غزة.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

يعقد ديوان الموظفين العام في غزة اليوم الأحد 21/3/2021، مؤتمراً صحفياً هاماً.

وأوضح الديوان في تصريح مقتضب، أن المؤتمر سيتخلله الإعلان عن سلسلة من القرارات الخاصة بالوظيفة العمومية.

وسيعقد المؤتمر اليوم الساعة الحادية عشرة صباحاً في وزارة الإعلام.

فيما توقعت مصادر إعلامية، أن المؤتمر سيتطرق إلى قضية موظفي العقود في غزة.

من ناحيته، قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي:"إن القرارات التي سيعلن عنها ديوان الموظفين في المؤتمر الصحفي سيكون لها أثر طيب على شريحة موظفي العقود وإنهاء مشكلاتهم.

وبين، أن هناك قرارات خاصة بحل ملف موظفي العقود التي جرى انتقالها من عقود مالية إلى عقود ديوان ولم يتم تثبيتهم وآليات تضمن استيعاب موظفي عقود المالية داخل الوظيفة الحكومية بشكل لا يخالف القانونين والأنظمة السارية.

 

#ديوان الموظفين #مؤتمر هام

متعلقات