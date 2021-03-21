بشرى لموظفي العقود.. مؤتمر هام لديوان الموظفين العام في غزة

يعقد ديوان الموظفين العام في غزة اليوم الأحد 21/3/2021، مؤتمراً صحفياً هاماً.

وأوضح الديوان في تصريح مقتضب، أن المؤتمر سيتخلله الإعلان عن سلسلة من القرارات الخاصة بالوظيفة العمومية.

وسيعقد المؤتمر اليوم الساعة الحادية عشرة صباحاً في وزارة الإعلام.

فيما توقعت مصادر إعلامية، أن المؤتمر سيتطرق إلى قضية موظفي العقود في غزة.

من ناحيته، قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي:"إن القرارات التي سيعلن عنها ديوان الموظفين في المؤتمر الصحفي سيكون لها أثر طيب على شريحة موظفي العقود وإنهاء مشكلاتهم.

وبين، أن هناك قرارات خاصة بحل ملف موظفي العقود التي جرى انتقالها من عقود مالية إلى عقود ديوان ولم يتم تثبيتهم وآليات تضمن استيعاب موظفي عقود المالية داخل الوظيفة الحكومية بشكل لا يخالف القانونين والأنظمة السارية.