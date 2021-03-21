بالأسماء ..الأمهات الاسيرات في سجون الاحتلال

نشرت جمعية واعد للأسرى أسماء الاسيرات الامهات داخل سجون الاحتلال في ذكرى اليوم العالمي للمرأة

1. إسراء جعابيص من القدس محكومة بالسجن لمدة 11 عاماً، وهي أم لطفل

2. فدوى حمادة من القدس محكومة بالسجن لمدة 10 سنوات، وهي أم لخمسة أطفال.

3. أماني حشيم من القدس محكومة بالسجن لمدة 10 سنوات، وهي أم لطفلين.

4. حلوة حمامرة من بيت لحم محكومة بالسجن لمدة 6 سنوات، وهي أم لطفلة.

5. نسرين أبو كميل من غزة محكومة بالسجن لمدة 6 سنوات، أم لـسبعة أبناء.

6. إيناس عصافرة من الخليل محكومة بالسجن لمدة 30 شهرًا، أم لطفلين.

7. خالدة جرار من رام الله، محكومة بالسّجن لمدة عامين، أم لابنتين، وهي نائب في المجلس التشريعي.

8. آية الخطيب من الأراضي المحتلة عام 1948 وما تزال موقوفة، أم لطفلين.

9. إيمان الأعور من القدس، محكومة بالسجن لمدة (22) شهرًا، أم لـ6 ابن وابنه.

10. ختام سعافين من رام الله، معتقلة إداريًا، أم لابنتين وابن.

11. شروق البدن من بيت لحم، معتقلة إداريًا، أم لطفلة.

12. أنهار الحجة من رام الله، ما تزال موقوفة، أم لطفلة.