الاحتلال يستهدف المزارعين في رفح والصيادين في بحر غزة

استهدفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد 21/3/2021، المزارعين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ومراكب الصيادين في بحر مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال المتمركزة في الآليات العسكرية خلف الشريط الحدودي شرق رفح قامت بإطلاق النار على مجموعة المزارعين، حيث كانوا يفلحون أراضيهم على مقربة من مطار غزة المدمر شرق المدينة، ما اضطرهم إلى تركها والعودة إلى بيوتهم، دون وقوع إصابات.

كما فتحت قوات الاحتلال النار وخراطيم المياه على مراكب الصيادين قبالة شاطئ مدينة دير البلح وسط القطاع، ما ألحق أضرارا في أحد مراكب الصيادين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين الذين أجبروا على مغادرة المكان.

يُذكر أن الاحتلال يتعمد يومياً استهداف المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، إضافة إلى التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة.