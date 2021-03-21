بمناسبة يوم الأم .. رسائل جميلة للأم في عيدها

يصادف اليوم الاحد 21 مارس القادم؛ عيد الام لذلك نقدم لكم أجمل رسائل عيد الأم.. مع باقة رائعة من صور عيد الأم لتهنئة الأم؛ حيث يبحث الكثير من الأشخاص الآن عن رسائل وبعض الأفكار والهدايا لعيد الأم؛ للتعبير عن حبهم وتقديرهم لأمهاتهم؛ لذلك.. علي فوزي، خبير السوشيال ميديا، يقدم أجمل رسائل عيد الأم، مجموعة رائعة جديدة ومميزة من رسائل التهنئة ، معا نتابعها ونطالعها عبر السطور التالية التي نقلناها لكم كما يتم تداولها

كل عام وأمي بالف خير

أمي..هي سر سعادتي

مرت سنة بكل ما فيها.. وجت سنة أحلى ما فيها.. إنك لسه معايا فيها

من غيرك أنا دايما يا أمي حياتي كئيبة.. كل عام وأنت بألف خير ويارب سنة سعيدة

ماما لو مقدرتش أجبلك هدية ما تزعليش، معزتك في قلبي أكبر من أغلى هدية

ماما أنت بنظر الناس أمي، لكن بنظري أروع ملاك يحضني، ولو أقدر لأهديتك عم

عذراً أمي، أنت لستِ الأغلى في حياتي؛ بل أنتِ كل حياتي

لو كان عندي كتير هموم.. وكان عندي الشغل بالكوم.. بين حضنك كل شيء بيهون

امي..بنظري أروع ملاك

ماما.. أنتِ بنظر الناس أمي.. لكن بنظري أروع ملاك.. ولو أقدر لأهديك عمري

تهئنة مليانة ورد وفل.. أرسلها قبل عيدك ما يهل.. يا أمي علشان أكون قبل الكل

كل ما تمر سنة ويجي عيدك.. أدعي ربي بالسنة الجاية تبقيلي ماما العزيزة

ابنك بيطلب منك ترضي عنه، ودعيت ربنا من طول العمر يديكي ولو ياخد من عمري ويديه ليكي.أمي

أمي ..أروع القلوب قلبك

بحبك يا أمي وهمي في الدنيا رضاكِ يا أغلى من عرفت بعمري وحياتي

أمي دنيتي معاكِ حلوة وفي شفاهي أنتِ غنوة، وفي يومك يا أجمل وردة لو أقدر هديك عمري فدوة

باقة ورد من حديقة قلبي.. أنثرها بين كفيك وأقول لك.. بحبك يا أمي

أنت البحر كله.. وأنا الموج وسطك.. مهما ارتفع موجي راجعلك يا أمي

أروع القلوب قلبك.. وأجمل الكلام همسك.. وأحلى ما في حياتي أنك أمي