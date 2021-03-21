قد يُصاب الشخص بوجع المعدة الحادّ لأسباب عديدة وفقاً لما ورد عن موقع "ويب طب" الطبي المتخصص، حيث يجب تقصي الأسباب لتلقي العلاج المناسب وفق الحالات المختلفة؛ ولعل أبرزها:

- متلازمة القولون العصبي

- حساسية الطعام

- غازات في المعدة

- تسمم غذائي

وقد يُصاب الشخص بآلام المعدة إذا كان يعاني من مشكلة عدم تحمل اللاكتوز أو إذا كان مصاباً بمرض التهابي في منطقة الحوض. كما أن الفتق والتهاب الزائدة الدودية وحصى الكلى؛ جميعها قد تعزز من احتمال الإصابة بآلام المعدة الحادّة

هذا ويعدُّ داء كرون من أسباب الإصابة بوجع المعدة، وهو التهاب مزمن يصيب الأمعاء. كما يمكن الإصابة بالتهاب المعدة بسبب التدخين والتناول المفرط للمشروبات الغازية

الأعراض المصاحبة لوجع المعدة

خسارة الوزن أحد الأعراض المصاحبة لألم المعدة

تختلف الأعراض المصاحبة وجع المعدة من مصاب إلى آخر وفقاً لنوع الحالة، وتتفاوت شدّتها. وفي الآتي أبرزها:

- آلام حادّة في المنطقة العلوية من البطن

- الغثيان واضطراب المعدة المتكرر

- عسر الهضم

- الشعور بحرقة المعدة

- التقيؤ المستمر

- فقدان الشهية

- فقدان الوزن

- الإسهال

- الشعور بالجفاف الناتج عن التقيؤ المستمر

أما عن المضاعفات التي يمكن أن تحدث إذا لم يتم علاج التهاب المعدة بشكل فوري، فتتمثل في الإصابة بقرحة المعدة الشديدة، وقد تصل المضاعفات إلى حدّ الإصابة بالأورام إذا كان الالتهاب ناجماً عن وجود جرثومة في المعدة

أفضل علاج لوجع المعدة

كلما كان تشخيص المرض مبكراً كان العلاج فعالاً أكثر، فعند الشعور بالأعراض السابقة لا بد من التجه إلى الطبيب لتلقي الرعاية الطبية بشكل عاجل قبل تفاقم الأعراض

ويمكنك علاج نفسك في المنزل بالعلاجات المنزلية الفعّالة الآتية، إذا كان الألم بسيطاً، وهي:

- شرب البابونج والنعناع لتخفيف آلام المعدة

- تجنّب الأطعمة المقلية والمشروبات الغازية

- الالتزام بنظام غذائي صحي

- ممارسة الرياضة

- تناول الأدوية المضادة للحموضة وفق وصفة الطبيب المختص