قلق "إسرائيلي" من تأثير التوتر بين موسكو وواشنطن على الهجمات في سوريا

تصاعدت المخاوفُ الصهيونيةُ من تأثيرِ التوترِ بينَ موسكو وواشنطن على عملياتِ جيشِ العدو في سوريا، وبوجه حزبِ الله.

وكشفت الأوساط الصهيونية عن قلق كبير في كيان الاحتلال بسبب التوتر بين روسيا والولايات المتحدة بعد وصف الرئيس الاميركي جو بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقاتل وهو ما سارعت موسكو إلى الرد بشدة.

ووفق الأوساط الصهيونية فإن هذا التوتر سيؤثر على عمليات جيش الاحتلال في سوريا وايضاً على المواجهة مع حزب الله على الجبهة الشمالية وخاصة في ظل محاولات صهيونية لتحذير أوروبا من خطر صواريخ حزب الله الدقيقة على كيان العدو.

وقالت مذيعة في القناة 11 "الإسرائيلية" "في إسرائيل قلقون ان ينعكس التوتر بين روسيا والولايات على عمليات الجيش الاسرائيلي في سوريا".

وقالت غيلي كوهن، مراسلة القناة 11 الصهيونية "التوتر بين هاتين القوتين العظمتين سيؤثر ايضاً على الجبهة الشمالية، فوزير الخارجية غابي اشكنازي قال ان هناك تصاعد في عمليات نقل السلاح من ايران الى داخل سوريا، وخلال جولة الرئيس رؤوفن رفلين في فرنسا تحدث رئيس الاركان افيف كوخافي عن حزب الله وقال ان بحوزة الحزب الاف الصواريخ موجهة إلى الجبهة الداخلية الاسرائيلية".

وفي وقت دعا وزير حرب العدو بني غانتس الى عدم تورط كيانه في موضوع التوتر بين موسكو وواشنطن، كشفت أوساط صهيونية من ان هذا التوتر سينعكس سلبا على عدة ملفات في العالم.

وقال نداف ايال، محلل سياسي صهيوني "مناطق كثيرة قابلة لتكون مناطق مواجهة بين موسكو وواشنطن من بينها سوريا ولا شك ان ما نراه الان ما زال في البداية التوتر بين الطرفين".

وقال بني غانتس، وزير حرب العدو "يجب ان ندع العلاقات الروسية الاميركية للطرفين وعدم التدخل بها وما يُعتبر مهم بالنسبة لي هو صلة "إسرائيل" بالأمر".

غانتس اشار ايضاً الى اهمية الحفاظ على علاقات متميزة مع الولايات المتحدة الاميركية ودعا الى عدم السماح للتوتر بين روسيا وامريكا للتأثير على علاقات كيانه مع موسكو.