الصحة تعلن عن بدء التطعيم ضد "كورونا" للفئات المستهدفة

أكدت الوزارة أنه سيتم البدء بتطعيم الفئات المستهدفة في هذه المرحلة والتي جاء ذكرها في الإعلان، اعتبارا من يوم غد الأحد، مع الأخذ بعين الاعتبار الكميات المتوفرة حاليا من اللقاح والأولويات داخل الفئات، على النحو التالي:

-الكوادر الصحية العاملين في المستشفيات العامة والخاصة والأهلية: سيتم تطعيمهم من خلال تجهيز قوائم من قبل إدارة كل مستشفى، مرتبة حسب الأولويات المتفق عليها، وسيتم تحديد المواعيد مع إدارات المستشفيات، وبالنسبة للكوادر الصحية العاملين في العيادات الخاصة والمراكز الطبية وعيادات الأسنان والصيادلة، وكذلك المتقاعدين التسجيل من خلال نقاباتهم المهنية، التي ستزودنا بالقوائم، وسيصار إلى تطعيمهم بعد الانتهاء من تطعيم كوادر المستشفيات وحسب أولويات العمر ووجود أمراض مزمنة.

- مرضى الكلى: سيتم في هذه المرحلة تطعيم المرضى الموضوعين على برنامج غسيل الكلى فقط، وبالتعاون والتنسيق مع أقسام غسيل الكلى، لذا فإن عليهم تسجيل أسمائهم لدى مسؤولي هذه الأقسام، وسيتم إعطاؤهم مواعيد للتطعيم خلال هذا الأسبوع.

- مرضى السرطان: لن يتم تطعيم المرضى الذين يخضعون حاليا للعلاج الكيماوي أو الإشعاعي أو الهرموني، وسيتم تطعيمهم بعد انتهاء بروتوكولات العلاج بحسب توصية أخصائيي الأورام، وبالنسبة لمرضى السرطان الذين لا يتلقون أحد العلاجات المذكورة أعلاه، وتجاوزت أعمارهم 50 سنة (كمرحلة أولى) فإن عليهم التسجيل على المنصة الإلكترونية ومراجعة مديرية الصحة في محافظتهم، اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الموافق 22-3-2021، مصطحبين معهم التقرير الطبي الذي يوضح مرضهم.

- كبار السن فوق 75 سنة: التسجيل على المنصة الإلكترونية أو لدى إحدى عيادات الصحة، وسيتم إعطاؤهم مواعيد للتطعيم واستدعائهم إلى مديرية الصحة الأقرب إلى مكان سكنهم في تلك المواعيد.