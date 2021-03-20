بدران: الاحتلال يخشى فوز حماس في الضفة الغربية

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران :" إن الحركة تعلن بشكل واضح منذ فترة حول رغبتها بتشكيل قائمة وطنية عريضة، تضم عدد من الفصائل ومستقلين، وتتفق على سقف سياسي معين.

وأضاف، أنه عندما نتحدث عن قائمة وطنية مشتركة، فلا نتحدث عن قائمة ثنائية بين حماس وفتح، بل نتحدث عن قائمة وطنية تضمن معظم الفصائل الفلسطينية.

وأوضح أن الحركة تعمل على تشكيل قائمة حمساوية خالصة، بحيث نكون جاهزين لخوض الانتخابات في أي وقت، لكننا سنبذل كل الجهود للوصول إلى قائمة وطنية عريضة.

وقال:" اليوم هو الأول لتسجيل القوائم في الانتخابات، وقائمة حماس على وشك الانتهاء عمليًا، وستكون جاهزة لتقديمها في الوقت المناسب.

من جهة أخرى، أكد بدران خلال حديثه لفضائية الأقصى، أن الاحتلال هو المستفيد الأول والأكبر من حالة الانقسام، وأي محاولة لرأب الصدع الفلسطيني يرى فيها الاحتلال تهديدًا حقيقيًا له، ولا يريد أن نظهر كشعب حضاري أمام العالم.

وأوضح أن الاحتلال متخوف من فوز حماس وعودتها مرة أخرى عبر صناديق الاقتراع، خصوصًا في الضفة الغربية.

وأكد على ضرورة أن نكون موحدين في قرار الانتخابات، ونواجه تدخلات الاحتلال وأمريكا وغيرهما كجبهة واحدة.