عجينة القطايف في شهر رمضان 2021

تعد حلوى القطايف من أشهى أنواع الحلويات وأكثرها طلباً في شهر رمضان المبارك لذلك تتسائل العديد من السيدات عن طريقة عمل عجينة القطايف بالمنزل، فبدلاً من شرائها من محلات المخبوزات والباعة المتجولين المحضرة بطريقة مجهولة يمكنك تحضيرها بنفسك في منزلك بكل سهولة وبطريقة سهلة فتابعينا في هذا المقال لمعرفة المقادير التي تحتاجينها والخطوات بالتفصيل.

عجينة القطايف بالمنزل

الطريقة الأصلية لعمل القطايف:

تحتاجين إلى:

كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر

خطوات تحضير القطايف:

قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات

ضعي الدقيق في وعاء مناسب الحجم ثم أضيفي السميد

يضاف الملح والبيكينج بودر وقلبي

أضيفي اللبن بشكل تدريجي مع التقليب لمنع تكون تكتلات

ضعي الخليط في الخلاط الكهربائي واخلطي جيداً لضمان امتزاج المكونات

اتركي العجينة تهدأ لبعض الوقت

في الوقت نفسه أحضري طاسة لا تلتصق مثل التيفال أو الجرانيت وضعيها على نار متوسطة

أحضري الخليط وضعي القليل منه باستخدام مغرفة ليأخذ شكل دائري

اتركي العجين يتماسك وتتكون القطايف ثم اقلبيها على الجانب الآخر لتتحمر من جميع الجهات

قومي بذلك مع كل كمية العجين

اتركي القطايف تبرد ثم احشيها بالكريمة والمكسرات والقطر وقدميها

وصفة عجينة القطايف بالمنزل بدون سميد:

تحتاجين إلى

ثلاثة أكواب وربع من الماء

نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر

الخطوات:

قومي بخلط الدقيق مع البيكنج بودر بعد نخل الدقيق.

أضيفي الماء بالتدريج مع التقليب حتى تحصلي على العجينة السائلة

يمكنك تسوية القطايف كما في الوصفة السابقة أو يمكنك تسويتها عن طريق تسخين الطاسة بالمقلوب والتسوية عليها.