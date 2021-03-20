غضب عارم حول العالم بعد قرار فرنسا حظر "الذبح الحلال"

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا عارمًا، بعد قرار الحكومة الفرنسية، بحظر ذبح الدواجن وفق الأصول الإسلامية.

وذكر بيان صادر عن مساجد باريس وليون وإيفري أن إدارييها اجتمعوا لمناقشة تعميم وزارة الزراعة والأغذية الفرنسية في 23 نوفمبر- تشرين الثاني الماضي، الخاص بذبح الدواجن.

واعتبرت -في بيانها- أنّ في هذا القرار"رسالة سيئة" للمجتمع والجالية المسلمة قبل شهر رمضان.

وأكد أن القائمين على إدارة المساجد الكبرى نقلوا مخاوفهم بشأن هذه القضية إلى وزارتي الداخلية، والزراعة والأغذية دون التوصل إلى نتيجة إيجابية.

ورأى أن القرار رسالة سيئة للمجتمع المسلم "إذ سيُحظر الذبح الحلال للدواجن اعتبارا من يوليو- تموز المقبل".

وأضاف البيان أن التعميم الوزاري يتعلق بالضوابط الرسمية لحماية الحيوانات أثناء ذبحها في المسالخ، مؤكدا أن ذلك لا يهيئ الظروف الملائمة للذبح وفق الأصول الإسلامية.

وكانت وزارة الزراعة والأغذية الفرنسية، أقرّت العام الفائت تعليمات بمنع الذبح الحلال.

وتضمنت التعليمات "احترام الضوابط الرسمية المتعلقة بحماية الحيوان خلال ذبح الدواجن"، أي لن يُسمح بذبح الدواجن في فرنسا قبل عملية الصعق الكهربائي! الأمر الذي يتعارض مع المبادئ العقائدية للذبح الحلال.

وتفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر وسم #مقاطعةالمنتجاتالفرنسية_144 وعبروا عن غضبهم من سياسة حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه المسلمين.

واعتبروا أنّ الأمر عبارة عن سياسة ممنهجة للتضيق على المسلمين ومنعهم من ممارسة شعائرهم الإسلامية، بدعوى "حماية العلمانية وقيم الجمهورية".

وفي السياق، كتب عبد الله الودعاني: "فرنسا تمنع الذبح الحلال للدواجن وتمنع النقاب على المسلمات، وتقتل المسلمين في مالي وتروج للمثلية الجنسية في بلاد المسلمين".

وغرّد حساب آخر "العزي" على حسابه في تويتر قائلاً ": الحمد لله.. هذه التصرفات الحاقدة ضد الإسلام والمسلمين هي سبب لنشر الإسلام في فرنسا. في فرنسا يتزايد الاقبال على القراءة عن الإسلام وأحكامه. فإذا استهزؤوا بالنبي صلى الله عليه وسلم زادت القراءة عن شخصيته صلى الله عليه وسلم. وإذا منعوا الذبح الحلال زادت القراءة عن أحكام الذبح".

وعلّق آخر متهكّمًا: "إنّها الحرية في أبهى صورها!" وقال آخر مخاطبًا فرنسا: "قبل حظر ذبح الحلال للدواجن ، احظري الذبح اليهودي (الكوشر)".