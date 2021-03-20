آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للأسبوع التاسع والثلاثين على التوالي، حيث تركزت المظاهرات في "شارع بلفور" بالقدس المحتلة، وفي عدد من المدن الإسرائيلية.

ورفع المتظاهرون لافتات دعت رئيس الوزراء الإسرائيلي للاستقالة فورا منها "نتنياهو فشلت.. ارحل"، و"نتنياهو الرائحة أصبحت كريهة.. ارحل"، وأكدوا أنه "متورط في قضايا فساد ويقود إسرائيل نحو الهاوية، وأنه أصبح رمزا للعنصرية الإسرائيلية".

ومنذ أكثر من 8 أشهر، يتظاهر آلاف الإسرائيليين أسبوعيا وأحيانا أكثر من مرة خلال الأسبوع، للمطالبة باستقالة نتنياهو.