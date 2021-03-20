مبابي يعجل الصدام بين باريس سان جيرمان وبرشلونة

يدرس مسئولو باريس سان جيرمان، كافة الاحتمالات الممكنة، تحسبًا لرحيل كيليان مبابي مهاجم الفريق، الذي يعد هدفًا رئيسيا لريال مدريد.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" في تقرير لها، أن إدارة البي إس جي وضعت ممفيس ديباي مهاجم أولمبيك ليون، ضمن الصفقات المستقبلية، التي تنوي التحرك نحوها.

ونوهت أن ديباي لا يعد ضمن أولويات النادي الباريسي، لكنه قد ينضم لصفوف الفريق الفرنسي، إذا رحل كيليان مبابي أو جوليان دراكسلر بنهاية الموسم الجاري.

وما يحفز النادي الباريسي نحو هذه الصفقة، أن تعاقد اللاعب الهولندي مع ليون ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولذلك لن يكلف خزينة البي إس جي كثيرًا.

ولفتت إلى أن ديباي كان محط اهتمام أندية أخرى، حيث كان قريبًا من الانضمام إلى برشلونة في يناير/كانون ثان الماضي، وأبدى أيضًا مسئولو يوفنتوس رغبة في التعاقد معه.