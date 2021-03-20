كومان: ميسي أعسر ولا يمكن مقارنتي به

أكد الهولندي مدرب برشلونة، جاهزية فريقه لخوض مواجهة ريال سوسييداد، غدًا الأحد، في إطار منافسات الجولة 28 من الليجا.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي: "إنها المباراة الثالثة التي سنلعبها ضد سوسييداد، الخصم قوي، وأحد أفضل فرق الليجا".

وأضاف "سوسييداد يجيد البناء والضغط على المنافس، وجدنا العديد من الأشياء المثيرة في المواجهتين الماضيتين ضدهم، ستكون مباراة معقدة".

وتابع "من المهم أن يكون لدينا رئيس، والآن يمكننا التحدث، وجود شخص يمثل النادي في الداخل والخارج أمر يجعل لدينا راحة بال، نحن دورنا اللعب والفوز، لكن بالتأكيد من المهم وجود لابورتا".

وعن رسالة الثقة من لابورتا، علق "من المهم تسليط الضوء على عملنا، أخبرني بالفعل بعد مباراة باريس ونحن على متن الطائرة أنه يثق بي، لكن هذا قد يتغير إذا لم تكن هناك نتائج، علينا مواصلة العمل، واستمرار الانتصارات لوقت طويل".

ونوه "دعم توسكيتس رئيس اللجنة السابق؟ أعرفه جيدًا، وتحدثنا عن عدة أشياء في الآونة الأخيرة وأيضًا مسألة الرواتب، كان علينا تفهم الوضع الاقتصادي".

وأوضح "بصفتي شخص من النادي، كنت على استعداد للمساعدة بأي شكل، أنا لا أعمل من أجل البقاء طويلًا، ولكن من أجل أن يكون الكتالونيون سعداء بالفريق، وبالنسبة لي هذا أهم شيء".

وأردف "لا أحب الحديث عن الثنائية، الأمور تتغير بسرعة كبيرة، ومنذ فترة طويلة كنا سيئين ولم يكن هناك شيء جيد، لذلك علينا مواصلة العمل، متأخرون بـ 4 نقاط في الليجا وجدول زمني صعب للغاية، أمامنا طريق طويل لنقطعه".

وحول ما كان الانتصار في أنويتا حاسمًا، كشف "لا أعتقد أنها ستكون المباراة الأكثر حسمًا، لكن كل مباراة لا نفوز بها يمكن أن تكلفنا الكثير، هو ملعب مُعقد ضد خصم يلعب بشكل جيد، ولديهم مدرب مثير من الناحية التكتيكية".

واستكمل "ميسي ودي يونج على بُعد مباراة من الإيقاف؟ آمل أن يتمكنا من الاستمرار في اللعب وعدم الإيقاف، وإذا حصل أيا منهما على البطاقة الخامسة سيشارك بدلا منهما لاعب آخر، ميسي يصنع الفارق، لكن مباراة الغد مهمة".

وعن تحديه لميسي في الركلات الحرة في التدريبات، علق "لقد قضيت وقتي في الملاعب، لا يمكن مقارنتي بميسي، فهو أعسر وأنا أيمن، سجلنا أهدافا في مباريات مهمة، وآمل أن يواصل ميسي تسجيل المزيد".

وواصل "بعد مباراة الغد، هناك فترة توقف، سيكون لدينا الوقت للحديث عن مستقبل الفريق مع لابورتا، وعن اللاعبين والتعاقدات".

واختتم بالحديث عن حالة أنسو فاتي "إنه يعمل في صالة الألعاب الرياضية، وسيستمر في الأسابيع المقبلة، فهو شاب ومن المهم أن يتعافى بشكل جيد".