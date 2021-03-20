محمد صلاح يجيد مهارة المشي على الحائط

;شف نادي ليفربول الإنجليزي عن مهارة جديدة لنجمه المصري محمد صلاح، وذلك من خلال صورتين نشرهما عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

ويخوض نادي ليفربول بعض التدريبات في الوقت الحالي، رغم أنه لن يخوض أي مباراة قبل نحو أسبوعين، في ظل فترة التوقف الدولي في الأيام الـ10 المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورا من تدريبات الفريق، من بينها صورتان للنجم المصري محمد صلاح.

حساب ليفربول نشر صورتين، تظهران محمد صلاح وهو يتسلق الحائط، قبل أن يعلق عليه: "قوة مطلقة من محمد صلاح".

الصورة لاقت تفاعلا كبيرا من قبل جماهير نادي ليفربول، حيث ربط معظمهم الصورة برغبة صلاح في الانتقام من سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني، بعد تأكد التقاء الفريقين في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وكان راموس قد تسبب في إصابة قوية لمحمد صلاح على مستوى الكتف، خلال مباراة الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، وهو ما تسبب في غياب النجم المصري عن منتخب بلاده في أولى مباريات كأس العالم 2018 بروسيا.

ويستعد محمد صلاح للسفر إلى القاهرة، من أجل المشاركة في معسكر المنتخب المصري، استعدادا للجولتين الأخيرتين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة.



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