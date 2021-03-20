كحيل: الانتخابات تعتمد نظام التمثيل النسبي الكامل ولا تُقبل طلبات الترشح الفردية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:03 م
20 مارس 2021
هشام كحيل
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أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية م. هشام كحيل مساء اليوم السبت أن ثلاثة قوائم تقدمت للتسجيل في الانتخابات إحداها من الضفة الغربية والباقي من قطاع غزة.

و أوضح كحيل في تصريح لإذاعة القدس أن الانتخابات تعتمد نظام التمثيل النسبي الكامل ولا تُقبل طلبات الترشح الفردية.

و بين أنه لأغراض قبول القائمة فإن القانون يحدد لأي قائمة انتخابية 16 مرشحاً على الأقل.

و كشف كحيل عن المدة الزمنية المحددة للترشح قائلاً: " لن يتم تمديد موعد التقدم للترشح بالمطلق، والمدة القانونية هي 12 يوم فقط".

و أشار الى أن لجنة الانتخابات لديها خمسة أيام  لدراسة أوضاع القوائم، لذلك ننصح أصحابها بالتقدم خلال الأيام الأولى من موعد الترشح لتدارك أي مشكلة.

و لفت الى أن إعلان قوائم أنها تقدمت بالترشح لانتخابات المجلس التشريعي هذا أمر مسموح، ولكن من غير المسموح عمل أي دعاية انتخابية لوجود فترة خاصة لبدء الدعاية الانتخابية.

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