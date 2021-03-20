كحيل: الانتخابات تعتمد نظام التمثيل النسبي الكامل ولا تُقبل طلبات الترشح الفردية

أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية م. هشام كحيل مساء اليوم السبت أن ثلاثة قوائم تقدمت للتسجيل في الانتخابات إحداها من الضفة الغربية والباقي من قطاع غزة.

و أوضح كحيل في تصريح لإذاعة القدس أن الانتخابات تعتمد نظام التمثيل النسبي الكامل ولا تُقبل طلبات الترشح الفردية.

و بين أنه لأغراض قبول القائمة فإن القانون يحدد لأي قائمة انتخابية 16 مرشحاً على الأقل.

و كشف كحيل عن المدة الزمنية المحددة للترشح قائلاً: " لن يتم تمديد موعد التقدم للترشح بالمطلق، والمدة القانونية هي 12 يوم فقط".

و أشار الى أن لجنة الانتخابات لديها خمسة أيام لدراسة أوضاع القوائم، لذلك ننصح أصحابها بالتقدم خلال الأيام الأولى من موعد الترشح لتدارك أي مشكلة.

و لفت الى أن إعلان قوائم أنها تقدمت بالترشح لانتخابات المجلس التشريعي هذا أمر مسموح، ولكن من غير المسموح عمل أي دعاية انتخابية لوجود فترة خاصة لبدء الدعاية الانتخابية.