3 سيناريوهات "إسرائيلية" قد تدفع للتوجه إلى انتخابات خامسة

حدد الكاتب "الاسرائيلي"، يوفال كارني، اليوم السبت، ثلاثة سيناريوهات قد تدفع حكومة الاحتلال إلى التوجه إلى انتخابات "إسرائيلية" خامسة الصيف المقبل، في حين، سيتوجه المستوطنين في 21 مارس الحالي إلى الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، ضمن الانتخابات العامة الرابعة.

وأوضح كارني، في مقالٍ له، أن السيناريو الاول، أن تشكيل حكومة يمين ضيقة برئاسة بنيامين نتنياهو، ووفقًا للاستطلاعات الرأي فإن هذا السناريو واقعية أكثر من باقي الإمكانيات.

وعن السيناريو الثاني، فهو متعلق بحكومة يمين وسط– يسار، مبينًا أنه إذا لم يصل نتنياهو إلى 61 مقعداً، فهناك كتلة مانعة من أحزاب اليمين، والوسط، واليسار والعرب، تقف ضده، مشيرًا إلى أنه احتمال متدنٍ.

وأكمل الكاتب: عن السيناريو الأخير، وهو التوجه إلى انتخابات للمرة الخامسة، وأنه إذا لم ينجح نتنياهو في الحصول على 61 مقعداً لتشكيل الحكومة، ولن تنجح الكتلة المانعة هي الأخرى في حل متاهة التناوب وتشكيل الحكومة التي ليست برئاسة نتنياهو، فسيكرر التاريخ نفسه للمرة الخامسة في غضون سنتين.

ولفت إلى أن نتنياهو سيبقى متولياً منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية، في حين، يبقى هذا الاحتمال متوسط التوقعات.