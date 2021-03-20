كاتب "إسرائيلي": أزمة (إسرائيل) والأردن حدثت بفعل أمرين

قال الكاتب السياسي "الاسرائيلي" ألون بن دافيد، اليوم السبت، إنّ الأزمة بين حكومة الكيان المحتل والحكومة الأردنية، حدثت بفعل أمرين، ما دفع الاردنيين إلى إغلاق الهواتف بوجه "الاسرائيليين".

وأضاف بن دافيد، في مقالٍ له، أن زيارة بنيامين نتنياهو إلى الإمارات بالتزامن السياسي الحساس، وإلغاء الاحتلال زيارة الأمير الأردني الحسين بن عبد الله إلى القدس المحتلة.

وأوضح أن الأردنيين أغلقوا الهواتف ورفضوا تلقي المكالمات من نظرائهم "الإسرائيليين"، بعد منع الأمير الحسين من زيارة القدس، ووصفت الكاتب "الاسرائيلي" رد الفعل الأردني حول ترتيبات الحراسة بـ"الفعل عديم التوازن".

وأشار إلى أن الإماراتيين على علم جيد بالتوقيت الحساس لزيارة نتنياهو لهم عشية الانتخابات الاسرائيلية الرابعة، وكانت عمان قد منعت نتنياهو من استخدام مجالها الجوي للسفر إلى الامارات.

وفي أثناء الإعداد للزيارة التي خطط لها الخميس الماضي، ذكر بن دافيد، أن مشكلة لاحت مع السعودية ومن غير الواضح مصدرها حتى الآن، وتابع إنه "لم تتلق الطواقم التي سافرت إلى الإمارات الإذن بالطيران في المجال الجوي السعودي. ومنعاً للمشاكل، تقرر أن يسافر نتنياهو إلى عمان في طائرة إسرائيلية وينتقل هناك إلى طائرة يبعثها الإماراتيون له".

بينما كان يحاول أن يعيد تنسيق الزيارة إلى أبو ظبي، جند رئيس الوزراء نتنياهو، الإماراتيين لدعايته الانتخابية، وأعلن بأنهم يعتزمون استثمار 10 مليارات دولار في (إسرائيل)، أو 40 مليار شيكل على حد قوله.