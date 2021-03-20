روسيا تتلقى رسائل اعتذار بشأن تصريحات الرئيس بادين المُثيرة

تلقت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة الامريكية، اليوم السبت، رسائل اعتذار من الامريكيين عن التصريحات المثيرة للجدل التي اطلقها الرئيس جو بايدن بحق فلاديمير بوتن، واصفًا اياه بـ"القاتل".

وقال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف: إن "المواطنين الامريكيين أعربوا في رسائلهم عن عدم موافقتهم لتصريحات بادين، واعتذروا عن ما خرج من رئيسهم بحق رئيس روسيا بوتين، ووصفوها بـ"التصريحات المتهورة".

وأعرب سفير روسيا لوكالة سبوتنيك، عن أعمق امتنانه لمواطني الولايات المتحدة الذين بعثوا برسائل إلى السفارة لدعم تطوير العلاقات الودية بين روسيا والولايات المتحدة.

وأكد أن الحوار بين الدول يجب أن يقوم على أساس الاحترام المتبادل والمساواة.

وأشار أنتونوف ، إلى أن نهج المواطنين الأمريكيين يشير إلى أن "احتمالات ترسيخ العلاقات بين الشعبين الروسي والأمريكي لا تزال قائمة"، معربًا عن أمله في أن تستمع السلطات الأمريكية للناخبين وتوقف مسار الانهيار للعلاقات بين الدولتين.

وأثارت تصريحا بايدن غضب موسكو بوصفه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بـ"القاتل"، مضيفا أنه "سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية الأمريكية" الأخيرة، وأشار إلى أن ذلك "سيتحقق قريبا".