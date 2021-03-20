بالصور الرابطة الاسلامية تطلق سلسلة احتفالات في قطاع غزة

أطلقت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين سلسلة احتفالات بعنوان سفراء التفوق لتكريم الطلبة المتفوقين في الفصل الدراسي

وافتتحت الرابطة الإسلامية أولى احتفالاتها في مدرسة المنفلوطي الثانوية وسط القطاع.

هنأ القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور عبد الجواد العطار خلال كلمة له في الاحتفال الطلاب المتفوقين المحتفى بهم، شاكراً معلميهم على جهودهم التي أفضت إلى وصولهم لمنصة التكريم.



من جهته أكد مسؤول ملف المدارس في قطاع غزة الأستاذ جلال بصل أن احتفالات التكريم تأتي من أجل الاهتمام بالطلاب المتفوقين وتشجيعهم على مواصلة التفوق، وتشجيع غيرهم من الطلاب في التحصيل الدراسي للحصول على درجات الامتياز في الفصل الثاني.

وأفاد بصل أن الرابطة الإسلامية ستكرم المئات من الطلبة في المدارس على مستوى قطاع غزة خلال هذا الأسبوع.









