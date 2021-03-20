طريقة إنشاء حساب على آي كلاود iCloud

كيفية إنشاء حساب على آي كلاود iCloud ، ويسأل مستخدمي الهواتف الذكية مواقع الانترنت حول هذا الموضوع ، وفي هذه المقالة سنتعرف معًا على طريقة إنشاء حساب أي كلاود وكذلك خطوات الدخول لهذه الخدمة التي اطلقتها شركة أبل الامريكية على نظام الاندرويد ، وللتعرف على هذه الخدمات تابع معنا حتى النهاية .

ولقد قمنا بنشر هذه المقالة التي هي بعنوان إنشاء حساب على آي كلاود iCloud ، حيث لاقت اهتمامًا كبيرًا من مستخدمي الهواتف الذكية بشقيها الابل والاندرويد ، وعن طريقة سجل الدخول إلى أي كولاد فهي على النحو التالي .

طريقة سجل الدخول إلى iCloud :

أولاً: الطريقة الاولى من سجل الدخول إلى iCloud ، املأ الحقول الموجودة أمامك واملأ جميع المعلومات بما في ذلك اسمك وتاريخ ميلادك ورقم هاتفك.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الطريقة الاولى ، يترتب عليك إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك وغيرها من المعلومات.

ثالثًا: ثم على المستخدم أن ينقر فوق “متابعة” للدخول إلى الصفحة التالية، ثم يجب عليك التأكد من أن جميع البيانات ورسائل البريد الإلكتروني مكتوبة بشكل صحيح وأن الرسالة تصل إلى بريدك الإلكتروني برمز مكون من 6 أرقام.

رابعًا: وفي الطريقة الرابعة ، تحتاج إلى كتابة هذا الرمز في المربع الفارغ وبالتالي قد تتمكن من كتابة جميع البيانات ، والآن يمكنك تصفح iCloud ، وهذه هي أسهل طريقة لإنشاء حساب iCloud ، وبذلك تكون قادر على القيام بالعديد من الاشياء والوظائف المتعقلة بحساب آي كلاود بسهولة .

تسجيل الدخول إلى حساب iCloud من جهاز كمبيوتر :

مميزات أي كلاود iCloud :

أولاً: وفي الميزة الاولى، يمكن عبر iCloud مزامنة جهات الاتصال ، وهي على النحو التالي :

ويقوم حساب آي كلاود بما يسمى بالمزامنة ، ويمكنه الاحتفاظ بنسخة احتياطية من الأسماء المسجلة على هاتفك .

وفي حال قمت بتغيير الهاتف ، يمكن لـ iCloud إعادة جميع جهات الاتصال التي قمت بنسخها احتياطيًا ويقوم iCloud بمزامنة جميع جهات الاتصال الأحداث على أجهزتك.

ثانيًا: وفي الميزة الثانيةiCloud Drive : وحول شرح هذه الخدمة تابع معنا وهي على النحو التالي :

تعمل iCloud Drive للوصول إلى الدراسة والنسخ الاحتياطي للملفات والصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى المخزنة في السحابة.

ومن خلاها يمكن للأشخاص الوصول إليها من أي جهاز قمت بتسجيل الدخول إليه مسبقًا على iCloud ، بالإضافة إلى القدرة على حفظ الملاحظات والمستندات والوصول إليها من أجهزتك.

خطوات سجّل الدخول إلى iCloud من Android :

وللتعرف على خطوات سجّل الدخول إلى iCloud من Android يترتب عليك الضغط هنا