بالصور صورة عملاقة تظهر أعداد النجوم في مجرة درب التبانة

أظهرت صورة فضائية عملاقة استغرق تجميعها 12 عامًا، اليوم السبت، اعداد النجوم في مجرة درب التبانة.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد نشر المصور الفنلندي جي بي ميتسافاينيو، الصورة لمجرة التبانة وتضم نحو 20 مليون نجمة.

وأوضحت الصحيفة، أن المصور قام بتجميع مئات الصور المركبة، وحرص المصور على دمجها خلال فترة طويلة من الزمن، وبلغ عرض الصورة الهائل 100 ألف بكسل.

واستغرق ميتسافاينيو، في تشكيل الصورة وتعدادها 234 لقطة، 1250 ساعة، خلال الفترة الواقعة بين عامي 2009 و2021، وقد استعان ببرنامج "فوتوشوب"، خلال تجميع الصور ومطابقتها.

وأشار ميتسافاينيو، إلى أنه استغرق وقت طويل في تشكيل الصور يعود ذلك لحجم الصور وعمقها الكبيرين.



