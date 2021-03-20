دعاء اللهم ارفع عنا الوباء و البلاء في شهر رمضان 2021

دعاء رفع البلاء في رمضان 2021، يقترب موعد حلول شهر رمضان المبارك، الذي يأتي هذا العام مماثلا للعام الماضي، حيث يسيطر وباء كورونا على معظم البلاد حول العالم، ما شكل عائقاً امام قيام المسلمين بالعبادات و التمتع بالاجواء الايمانية التي تسود الشهر الكريم

و يبحث الكثيرون في محركات البحث عن ادعية رفع الوباء و البلاء عن العباد، حيث ترصد لكم وكالة فلسطين اليوم الإخبارية في هذه السطور افضل الادعية المستجابة في شهر رمضان المبارك 2021.

أدعية رفع البلاء والوباء والأمراض

يا رب قد اقتربت أيام رمضان، حيث تكثر الصلوات ويكثر ذكرك، فلا تحرمنا من الصلاة والذكر في بيتك الكريم.

”اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا”

يا رب اكشف عنا شر هذا الوباء، وأبعد عنا شر الخفايا، واصرف عنا البلايا، واغثنا والطف بنا وارحمنا. يا رب ادفع الوباء وارفع البلاء عنا، وانزل علينا بركات رحمتك ونسائم لطفك ومغفرتك.

اللهم بلغنا رمضان ونجنا من الأمراض

يجب أن نستقبل شهرنا الكريم بمشاعر الفرحة والسعادة مثلما اقتداء بسنة الرسول الكريم الذي كان يبشر أصحابه بقدومه ليكون حدثاً سارا بالنسبة لهم، وعلينا بحسن استغلال أيامه ولياليه واغتنامها في الطاعة والعبادة والذكر والدعاء الخالص لوجهه تعالي.

ادعية مستحبة عند دخول شهر رمضان المبارك 2021، لندعو بها رب العالمين آملين منه سبحانه وتعالي أن يكشف عنا البلاء ويرفع الغمة قبل شهره الكريم، وإليكم الأدعية التالية:

اللهم ارفع عنا البلاء، وارفع عن الأمة الإسلامية هذه الغمة، يا رب بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين اللهم ارزقنا العافية، ولا تحرمنا عفوك ومغفرتك، اللهم احفظنا وقنا من الشرور ومن الأمراض والفتن اللهم ارفع عنا البلاء، وبلغنا شهر رمضان، واجعل حلوله علينا حلول أمن وإيمان وسلام.

و يبقى الدعاء سلاحنا الوحيد الذي نقوي به على الصعاب والمحن، فجميعنا اليوم يتمني زوال هذا الفيروس اللعين في اقرب وقت ممكن، ولعل معجزة الله تتحقق وينتهي هذا الفيروس قبيل حلول شهر الخير والرحمة والبركات، وفيما يلي دعاء اللهم بلغنا رمضان بلا وباء :

اللهم بلغنا رمضان بلا وباء، بلغنا رمضان ونحن في احسن الأحوال، بلغنا رمضان بالخير والبركة، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين بلغنا رمضان وحقق لنا ما نتمنى يارب العالمين.

يارب يا قادر على أن تجلى العظائم من الأمور، و يا قادر على كشف صعاب الهموم، نسألك الفرج وانكشاف الكرب وإزاحة الوباء ورفع البلاء عن جميع المسلمين.

و في ختام هذه السطور نوصيكم و ايانا أن نعقد العزم على أن نعمر أوقات شهر رمضان 2021 بالذكر والدعاء والخيرات والإكثار من الأعمال الصالحة، واغتنامه في الطاعة والعبادة، والإقلاع عن كافة الذنوب والمحرمات، فهذا الشهر هو شهر التوبة والمغفرة والعتق من النيران.