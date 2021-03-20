الكيلة نسبة الإصابات النشطة بـ"كورونا" في فلسطين بلغت 9.6%

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اليوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأوضحت الكيلة، أن الصحة سجلت خلال 24 ساعة الماضية، وهي على النحو التالي: " ضواحي القدس 53، قلقيلية 88، نابلس 269، طولكرم 134، بيت لحم 90، الخليل 194، جنين 166، طوباس 38، أريحا والأغوار 13، رام الله والبيرة 160، سلفيت 26"، قطاع غزة 248، مدينة القدس 301.

وأضافت الوزيرة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " ضواحي القدس 90، قلقيلية 0، نابلس 208، طولكرم 64، بيت لحم 131، الخليل 154، جنين 112، طوباس 4، أريحا والأغوار 36، رام الله والبيرة 330، سلفيت 73"، قطاع غزة 104، مدينة القدس 389.

وتم تسجيل 23 حالة وفاة في الضفة الغربية: "ضواحي القدس 2، قلقيلية 4، نابلس 2، طولكرم 1، بيت لحم 2، الخليل 6، جنين 1، أريحا والأغوار 1، رام الله والبيرة4 ، وتم تسجيل 4 وفيات في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 192 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 60 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصل أعداد المرضى في العناية المكثفة: 192، وبلغ المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي 60، عدد الفحوصات 6570.