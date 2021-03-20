السيد الخامنئي يطلق شعار العام الجديد: الانتاج، الدعم، إزالة الموانع

أطلق قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي، شعار "الإنتاج والدعم وإزالة العقبات" على العام الهجري الشمسي الجديد 1400.

وفي كلمة بمناسبة العام الجديد هنأ الامام الخامنئي بعيد النوروز والعام الجديد للإيرانيين جميعا لا سيما عوائل الشهداء والجرحى والمضحين وكافة الشعوب التي تحتفل بالنوروز.

واضاف، "عيد النوروز يتقارن مع الاعياد الشعبانية و نأمل أن يكون لهذا بركات مادية وروحية كثيرة على عامنا الجديد".

وتابع، ظاهرة كورونا أثرت على الأعمال التجارية وقطاع التعليم والاجتماعات الدينية والسفر والرياضة ووجهت ضربة قاسية لمجال الاعمال.. العام الماضي مثّل تجسيدا لقدرات الشعب الايراني كما حصل في مواجهة هذا الاختبار العظيم.

وأردف قائلا، "ايران سجلت تجربة كبيرة في مكافحة كورونا بالرغم من الحظر والضغوط القصوى وسد الطريق أمام استخدام ما نملكه في الخارج.. كنا نعلم ان سياسة الضغوط القصوى ستفشل وكنا نعلم ان الشعب الايراني سيصمد لكن اليوم الاعداء هم يعترفون بفشل سياستهم".

وقال، "إن الطفرة في الانتاج تحققت في قطاعات البنى التحتية والإعمار وان لم تكن على المستوى المطلوب، منوها الى ان الطفرة بالانتاج كان شعارا مهما وثوريا بالمعنى الحقيقي للكلمة ويؤدي لتأثيرات عميقة بالاقتصاد منها قيمة العملة والثقة بالنفس".

وتابع السيد الخامنئي، "من اجل تحقيق الطفرة في الانتاج يجب ازالة العقبات وتقديم المحفزات للمستثمرين".