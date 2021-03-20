اسهل طرق تحضير شوربات رمضان 2021

شوربة رمضان تعتبر الشوربة من أهم الأطباق التي تُقدم على الإفطار في شهر رمضان المبارك 2021 وذلك لقدرتها الكبيرة على تحسين عمل الجهاز الهضمي، وترطيب الجسم، خاصة بعد ساعات الصيام الطويلة التي تؤدي إلى جفافه وتتنوع الشوربات، فمنها شوربة العدس، وشوربة الخضار، وشوربة الدجاج، وفي هذا المقال سنعرفكم على طريقة عمل بعض شوربات رمضان.

و تبحث ربات البيوت عن طرق و مكونات و أنواع الشوربات التي يمكن اعدادها في شهر رمضان 2021، وكالة فلسطين اليوم تضع لكم في هذه المقالة بعض أنواع الشوربات التي يمكن اعدادها في رمضان بطريقة سهلة و بمكونات من المنزل.

شوربة البروكلي

المكوّنات:

خمسمئة غرام من البروكلي المقطع.

أربع ملاعق صغيرة من الزبدة.

بصلة مفرومة ناعماً.

حبة من البطاطا المقطعة إلى مربعات صغيرة.

نصف ملعقة كبيرة من كلّ من الملح، والفلفل الأسود المطحون.

ست ملاعق صغيرة من الطحين.

تسعمئة ملليتر من مرق الدجاج.

مئتان وخمسون غراماً من كريمة الطبخ.

مكبعات صغيرة من الخبز المحمص.

طريقة التحضير:

تُذاب الزبدة في إناء على النار، ويُضاف إليها البصل، ويُقلب حتى يذبل.

يُضاف البروكلي، والبطاطا، وتُقلب المكوّنات معاً لمدة ثلاث دقائق.

تُتبل المكوّنات بالملح، والفلفل، ويُضاف الطحين.

تُقلب المكوّنات معاً، وتُترك على النار حتى يتحول لون الطحين إلى الذهبي.

يُضاف مرق الدجاج، ويُترك الخليط على نار منخفضة الحرارة لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى يصل إلى درجة الغليان.

تُضاف الكريمة ويُحرك الخليط، ويُترك لمدة خمس دقائق إضافية.

يُوضع الخليط في الخلاط الكهربائي، وتُطحن المكوّنات جيداً.

تُعاد الشوربة إلى النار، وتُترك لمدة خمس دقائق حتى تغلي، ثمّ تُقدم ساخنة مع الخبز المحمص.

شوربة العدس

المكوّنات:

مئتا غرام من العدس الأصفر المنقوع.

حبة من البطاطا.

بصلة مفرومة ناعماً.

حبة من الكوسا.

جزرة.

عشرة فصوص مقشرة من الثوم.

مرق دجاج حسب الحاجة.

كمون، وملح، وفلفل أبيض حسب الرغبة.

خبز محمص للتزيين حسب الحاجة.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

عصير من الليمون.

طريقة التحضير:

تُقطع الخضروات إلى قطع صغيرة الحجم.

تُوضع الخضروات مع العدس، والبصل، والثوم في إناء.

يُضاف مرق الدجاج إلى المكوّنات، ويُرفع الإناء على نار منخفضة الحرارة، ويُترك حتى تنضج الخضروات تماماً.

يُضاف الكمون، والفلفل الأبيض، وتُخلط المكوّنات معاً.

تُوضع الشوربة في الخلاط الكهربائي، وتطحن المكوّنات جيداً.

تُسكب الشوربة في طبق التقديم، وتُزين بالكزبرة، والخبز المحمص، وعصير الليمون.

شوربة كريمة الدجاج

المكوّنات:

صدر دجاج مقطع إلى مربعات صغيرة.

مئتان وأربعون غراماً من كريمة الطبخ.

مكعب من مرق الدجاج.

نصف ملعقة كبيرة من كلّ من الفلفل الأبيض، وبودرة البصل، وبودرة الثوم.

ملح حسب الرغبة.

حبة من الجبن الكريمي.

طريقة التحضير:

يُسلق الدجاج في كوب من الماء، ويُضاف إليه مكعب المرق، ويُترك على النار حتى ينضج تماماً.

تُضاف الكريمة، والبهارات، والجبن، وتُترك المكوّنات على نار منخفضة الحرارة حتى تتشكل شوربة كثيفة القوام.