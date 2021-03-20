الصحة برام الله تعلن بدء حملة التطعيم ضد "كورونا" والفئات المستهدفة

أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم السبت، عن بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا لهذه المرحلة في المحافظات الشمالية بالضفة المحتلة.

وأوضحت الصحة، في بيان لها، أن حملة التطعيم تبدأ من يوم الأحد 21/3/2021 من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثالثة عصراً في مديريات الصحة كُلٌ في محافظته.

وبيّنت أن الفئــــات المستهدفة خــــلال هــــذه المرحلـــة هم:

1- الكوادر الصحية العاملة في المستشفيات الحكومية والخاصة.

2- كبـــار الســــن - فـــــوق سن 75 سنة.

3- مرضـــــى الكـلـــــى.

4- مرضـــى السرطـــان.

ونوهت إلى أنها ستعلن تباعًا عن الفئات المستهدفة الاخرى.