كشف جديد: المعابر و الحدود توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة عن كشف جديد وآلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأحد.

و بحسب الهيئة، فإن السفر غداً الاحد سيكون للحافلتين السابعة + الثامنة حتى الرقم (50) من الكشف السابق رقم (2021/8) والذين عليهم التواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

و أوضحت أن إجراء فحص "كورونا" سيكون للحافلات (من الأولى حتى الثالثة) من الكشف الجديد رقم (2021/9)، غداً الأحد في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

وبخصوص إجراء فحص "كورونا" للحافلات (من الرابعة حتى السابعة) من الكشف الجديد، يوم الإثنين، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

وشددت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

رابط الكشف الجديد (2021/9):