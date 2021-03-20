امساكية شهر رمضان في القدس وفلسطين 2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:58 م
20 مارس 2021
امساكية شهر رمضان في القدس وفلسطين
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امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في القدس وفلسطين ، ويبحث الناس عن امساكية رمضان للتعرف على أوقات الصلاة الخمس وموعد السحور والافطار وصلاة الفجر والمغرب ، لذا خصص موقع فلسطين اليوم لحضراتكم هذه المقالة  المميزة ، كما ارقنا لكم فضائل وشروط الصيام ، تابع معنا .

شهد موقع جوجل والتواصل الاجتماعي عمليات بحث عالية عن امساكية شهر  رمضان 2021 في القدس ، إضافة إلى موعد بداية أول يوم لشهر رمضان وهو ما سنتعرف عليه هنا .

 

امساكية شهر رمضان في القدس وفلسطين
 

 

اليوم   رمضان       ميلادي       صلاة الفجر  الشروق       صلاة الظهر  صلاة العصر صلاة المغرب       صلاة العشاء

الثلاثاء 1     13 أبريل، 2021    04:51 ص  06:21 ص  12:47 م    04:23 م    07:14 م       08:44 م

الأربعاء       2     14 أبريل، 2021    04:50 ص  06:20 ص  12:47 م    04:23 م    07:14 م       08:44 م

الخميس       3     15 أبريل، 2021    04:49 ص  06:19 ص  12:47 م    04:23 م    07:15 م       08:45 م

الجمعة 4     16 أبريل، 2021    04:47 ص  06:18 ص  12:47 م    04:23 م    07:16 م       08:46 م

السبت 5     17 أبريل، 2021    04:46 ص  06:16 ص  12:46 م    04:23 م    07:16 م       08:46 م

الأحد  6     18 أبريل، 2021    04:44 ص  06:15 ص  12:46 م    04:23 م    07:17 م       08:47 م

الأثنين 7     19 أبريل، 2021    04:43 ص  06:14 ص  12:46 م    04:23 م    07:18 م       08:48 م

الثلاثاء 8     20 أبريل، 2021    04:42 ص  06:13 ص  12:46 م    04:23 م    07:18 م       08:48 م

الأربعاء       9     21 أبريل، 2021    04:40 ص  06:12 ص  12:46 م    04:23 م    07:19 م       08:49 م

الخميس       10    22 أبريل، 2021    04:39 ص  06:11 ص  12:45 م    04:23 م    07:20 م       08:50 م

الجمعة 11    23 أبريل، 2021    04:37 ص  06:10 ص  12:45 م    04:23 م    07:21 م       08:51 م

السبت 12    24 أبريل، 2021    04:36 ص  06:09 ص  12:45 م    04:23 م    07:21 م       08:51 م

الأحد  13    25 أبريل، 2021    04:35 ص  06:08 ص  12:45 م    04:23 م    07:22 م       08:52 م

الأثنين 14    26 أبريل، 2021    04:33 ص  06:07 ص  12:45 م    04:23 م    07:23 م       08:53 م

الثلاثاء 15    27 أبريل، 2021    04:32 ص  06:06 ص  12:44 م    04:23 م    07:23 م       08:53 م

الأربعاء       16    28 أبريل، 2021    04:31 ص  06:05 ص  12:44 م    04:23 م    07:24 م       08:54 م

الخميس       17    29 أبريل، 2021    04:30 ص  06:04 ص  12:44 م    04:23 م    07:25 م       08:55 م

الجمعة 18    30 أبريل، 2021    04:28 ص  06:03 ص  12:44 م    04:23 م    07:25 م       08:55 م

السبت 19    01 مايو، 2021    04:27 ص  06:02 ص  12:44 م    04:23 م    07:26 م       08:56 م

الأحد  20    02 مايو، 2021    04:26 ص  06:01 ص  12:44 م    04:23 م    07:27 م       08:57 م

الأثنين 21    03 مايو، 2021    04:25 ص  06:00 ص  12:44 م    04:23 م    07:28 م       08:58 م

الثلاثاء 22    04 مايو، 2021    04:23 ص  05:59 ص  12:44 م    04:23 م    07:28 م       08:58 م

الأربعاء       23    05 مايو، 2021    04:22 ص  05:58 ص  12:43 م    04:23 م    07:29 م       08:59 م

الخميس       24    06 مايو، 2021    04:21 ص  05:57 ص  12:43 م    04:23 م    07:30 م       09:00 م

الجمعة 25    07 مايو، 2021    04:20 ص  05:56 ص  12:43 م    04:23 م    07:30 م       09:00 م

السبت 26    08 مايو، 2021    04:19 ص  05:55 ص  12:43 م    04:23 م    07:31 م       09:01 م

الأحد  27    09 مايو، 2021    04:17 ص  05:55 ص  12:43 م    04:23 م    07:32 م       09:02 م

الأثنين 28    10 مايو، 2021    04:16 ص  05:54 ص  12:43 م    04:23 م    07:32 م       09:02 م

الثلاثاء 29    11 مايو، 2021    04:15 ص  05:53 ص  12:43 م    04:23 م    07:33 م       09:03 م

الأربعاء       30    12 مايو، 2021    04:14 ص  05:52 ص  12:43 م    04:23 م    07:34 م       09:04 م

#شهر رمضان #امساكية شهر رمضان

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