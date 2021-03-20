امساكية شهر رمضان في القدس وفلسطين 2021

امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في القدس وفلسطين ، ويبحث الناس عن امساكية رمضان للتعرف على أوقات الصلاة الخمس وموعد السحور والافطار وصلاة الفجر والمغرب ، لذا خصص موقع فلسطين اليوم لحضراتكم هذه المقالة المميزة ، كما ارقنا لكم فضائل وشروط الصيام ، تابع معنا .

شهد موقع جوجل والتواصل الاجتماعي عمليات بحث عالية عن امساكية شهر رمضان 2021 في القدس ، إضافة إلى موعد بداية أول يوم لشهر رمضان وهو ما سنتعرف عليه هنا .





اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الثلاثاء 1 13 أبريل، 2021 04:51 ص 06:21 ص 12:47 م 04:23 م 07:14 م 08:44 م

الأربعاء 2 14 أبريل، 2021 04:50 ص 06:20 ص 12:47 م 04:23 م 07:14 م 08:44 م

الخميس 3 15 أبريل، 2021 04:49 ص 06:19 ص 12:47 م 04:23 م 07:15 م 08:45 م

الجمعة 4 16 أبريل، 2021 04:47 ص 06:18 ص 12:47 م 04:23 م 07:16 م 08:46 م

السبت 5 17 أبريل، 2021 04:46 ص 06:16 ص 12:46 م 04:23 م 07:16 م 08:46 م

الأحد 6 18 أبريل، 2021 04:44 ص 06:15 ص 12:46 م 04:23 م 07:17 م 08:47 م

الأثنين 7 19 أبريل، 2021 04:43 ص 06:14 ص 12:46 م 04:23 م 07:18 م 08:48 م

الثلاثاء 8 20 أبريل، 2021 04:42 ص 06:13 ص 12:46 م 04:23 م 07:18 م 08:48 م

الأربعاء 9 21 أبريل، 2021 04:40 ص 06:12 ص 12:46 م 04:23 م 07:19 م 08:49 م

الخميس 10 22 أبريل، 2021 04:39 ص 06:11 ص 12:45 م 04:23 م 07:20 م 08:50 م

الجمعة 11 23 أبريل، 2021 04:37 ص 06:10 ص 12:45 م 04:23 م 07:21 م 08:51 م

السبت 12 24 أبريل، 2021 04:36 ص 06:09 ص 12:45 م 04:23 م 07:21 م 08:51 م

الأحد 13 25 أبريل، 2021 04:35 ص 06:08 ص 12:45 م 04:23 م 07:22 م 08:52 م

الأثنين 14 26 أبريل، 2021 04:33 ص 06:07 ص 12:45 م 04:23 م 07:23 م 08:53 م

الثلاثاء 15 27 أبريل، 2021 04:32 ص 06:06 ص 12:44 م 04:23 م 07:23 م 08:53 م

الأربعاء 16 28 أبريل، 2021 04:31 ص 06:05 ص 12:44 م 04:23 م 07:24 م 08:54 م

الخميس 17 29 أبريل، 2021 04:30 ص 06:04 ص 12:44 م 04:23 م 07:25 م 08:55 م

الجمعة 18 30 أبريل، 2021 04:28 ص 06:03 ص 12:44 م 04:23 م 07:25 م 08:55 م

السبت 19 01 مايو، 2021 04:27 ص 06:02 ص 12:44 م 04:23 م 07:26 م 08:56 م

الأحد 20 02 مايو، 2021 04:26 ص 06:01 ص 12:44 م 04:23 م 07:27 م 08:57 م

الأثنين 21 03 مايو، 2021 04:25 ص 06:00 ص 12:44 م 04:23 م 07:28 م 08:58 م

الثلاثاء 22 04 مايو، 2021 04:23 ص 05:59 ص 12:44 م 04:23 م 07:28 م 08:58 م

الأربعاء 23 05 مايو، 2021 04:22 ص 05:58 ص 12:43 م 04:23 م 07:29 م 08:59 م

الخميس 24 06 مايو، 2021 04:21 ص 05:57 ص 12:43 م 04:23 م 07:30 م 09:00 م

الجمعة 25 07 مايو، 2021 04:20 ص 05:56 ص 12:43 م 04:23 م 07:30 م 09:00 م

السبت 26 08 مايو، 2021 04:19 ص 05:55 ص 12:43 م 04:23 م 07:31 م 09:01 م

الأحد 27 09 مايو، 2021 04:17 ص 05:55 ص 12:43 م 04:23 م 07:32 م 09:02 م

الأثنين 28 10 مايو، 2021 04:16 ص 05:54 ص 12:43 م 04:23 م 07:32 م 09:02 م

الثلاثاء 29 11 مايو، 2021 04:15 ص 05:53 ص 12:43 م 04:23 م 07:33 م 09:03 م

الأربعاء 30 12 مايو، 2021 04:14 ص 05:52 ص 12:43 م 04:23 م 07:34 م 09:04 م