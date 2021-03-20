شهد سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 20-3-2021 انخفاضا طفيفا في مستهل التعاملات الصاحية اليوم السبت، وانخفض سعر الذهب بمعدل أقل من ريال في سعر الجرام عيار 24، بعد حالة عدم الاستقرار أمس بين الارتفاع والانخفاض خلال التعاملات الصباحية.

سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 20-3-2021

سعر الذهب عيار 14 = 121.81 ريال، وسجل أنس 123.08 ريال (32.48 دولار).

وجاء عدم الاستقرار في سعر الذهب بالسعودية، ما بين الارتفاع المفاجئ والانخفاض، خلال التعاملات الصباحية ومنتصف التعاملات وختامها أمس الجمعة، بسبب احتمالات زيادة التضخم بعد الموافقة على مشروع قانون تحفيز أمريكي بقيمة 1.9 تريليون دولار، فضلاً تراجع أسعار الذهب، متأثرة بزيادة عوائد السندات الأمريكية وصعود الدولار.

سعر الذهب في السعودية عيار 24

سعر عيار 24 = 208.82 ريال، بما يعادل 55.69 دولار أمريكى.

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية= 6.495 في بداية التعاملات مقابل 1.732 دولار.

سعر الجنيه الذهب في السعودية(8 جرامات من عيار 21) = 1.461.74 ريال بما يوازى (389.80 دولارا).

واستفاد المعدن الأصفر من تراجع طفيف للدولار وضعف في أسواق الأسهم من الضغط الناجم عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

اسعار الذهب في السعودية اليوم بالريال والدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 208.82 ريال سعودي، بما يقابل 55.69 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب عيار 22 بـ 191.42 ريال سعودي، بما يوازى 51.04 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب عيار 21 بـ 182.72 ريال سعودي، بما يوازى 48.72 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب عيار 18 بـ 156.61 ريال سعودي، بما يوازى 41.76 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب عيار 14 بـ 121.81 ريال سعودي، بما يوازى 32.84 دولار أمريكي