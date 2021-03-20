سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20/3/2021- ارتفاع متواصل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:43 م
20 مارس 2021
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يشهد سعر الذهب في مصر ارتفاعاً صباح اليوم السبت 20/3/2021 ارتفاعاً متأثراً بارتفاعه عالمياً .

وزاد سعر الذهب عيار 21 قيراط الأكثر انتشارا في مصر 1.03 جنيه عن ختام التعاملات أمس الجمعة و5 جنيهات عن سعر الذهب في بداية تعاملات صباح اليوم الجمعة، حيث سجل سعر الذهب عيار21 اليوم نحو، 769.43 جنيه صباح اليوم.

سعر الذهب في مصر يتأثر بأسعاره عالميا حيث ارتفع سعر الذهب بنحو 11 دولارا للأوقية «الأونصة»، متأثرا بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية حيث سجلت الأوقية عيار 24 قيراط صباح اليوم 1،745.31 $ بزيادة 3 دولار عن تعاملات مساء الجمعة.

 

 

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