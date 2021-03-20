صحة غزة تحذر :عدم التزام المواطنين يضعنا في عين الخطر ورام الله تجتمع اليوم لرفع توصيات جديدة

حذر د. معتصم صلاح رئيس متابعة العزل المنزلي بوزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت 20/3/2021 من الارتفاع في اعداد الاصابات بفيروس كورونا ، مشيراً الى ان "عدم إلتزام المواطنين يضعنا في عين الخطر.

وتوقع أن يكون بالأيام المقبلة صدور قرارات جديدة بسبب مؤشرات ارتفاع الاصابات، وعدد المناشدات اليومية في ازدياد فالحالات التي تعاني من ضيق تنفس شديد في ارتفاع وهذا يدل على أننا في موجة جديدة ولكنها ليست قوية حتى اللحظة، ولابد أن نستعد ونتجهز للأصعب للتعامل مع أي طارئ".

قال خلال تصريحات لصوت الاقصى ان الوضع الوبائي خلال الأسابيع الماضية شهد ارتفاع طفيف في عدة مؤشرات ومنها العينات الموجبة، حيث بلغت نحو 14% يومياً، وعدد حالات الدخول للمستشفى وصلت 100 حالة وعدد الحالات الخطيرة في ازدياد، وبدأنا نتلقى مناشدات يومية حيث يتم تحويل عدة حالات منها إلى المشافي.

وأكد صلاح هذه المؤشرات تدعونا للحذر وعدم الاستهتار خلال الأيام المقبلة، مبيناً أن لجان الوزارة لم تتوقف وتواصل عملها حتى اللحظة ووسعنا البحث الميداني ونتواصل مع المعزولين منزليا وأي حالة تستدعي ذهابها للمشفى يتم التنسيق لها وتوفير سيارة إسعاف لنقلها.

وأضاف: "تم رفع مستوى الجهوزية في المشافي ووضع كل السيناريوهات المختلفة للأيام المقبلة، ونتابع ما يحدث من سلوكيات خاطئة لدى المواطنين ومنها عدم ارتداء الكمامة والتجمعات والازدحام، والمواطنين اعتقدوا أن الفايروس انتهى خاصة مع تخفيف الاجراءات".

الوضع الوبائي برام الله

قال المتحدث باسم وزارة الصحة د. كمال الشخرة إن الحالة الوبائية في فلسطين لا تزال خطرة، وتشهد انتشارا واسعا للفيروس.

ودعا الشخرة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم السبت، أبناء شعبنا إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية في ظل استمرار ارتفاع الاصابات وارتفاع نسب الإشغال بشكل كبير في المستشفيات.

وحول انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا، قال الشخرة إن الحملة تنطلق غدا من رام الله وستكون في كافة المحافظات وتشمل الكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية والخاصة اضافة الى أصحاب الأمراض المزمنة ومن هم فوق 75 عاما كمرحلة أولى.

وأشار إلى أن لجنة كورونا في وزارة الصحة ستجتمع اليوم وسترفع توصياتها للجنة الطوارئ العليا حول الوضع الوبائي في فلسطين.