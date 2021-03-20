4 طرق لإزالة رائحة القدمين الكريهة



يعاني الكثيرون من رائحة القدمين الكريهة لما تسببه من احراج للشخص أمام أصدقائه أو زملائه في العمل لا سيما في فصلي الشتاء والصيف.

يُشار إلى أن رائحة القدمين تنتج عندما تتغذى البكتيريا الموجودة في جلد القدمين على العرق، وهو ما يُنتج منتجًا ثانويًا للحمض تنبعث منه الرائحة الكريهة.

الدكتورة جوي رولاند اختصاصية الأقدام وجراحة العظام تقول: "البكتيريا والفطريات وكل تلك الكائنات الصغيرة الجميلة تحب الحرارة والرطوبة والظلام، والحذاء هو أفضل مكان لتعيش فيه".

وفيما يلي بعض نصائح الدكتورة جوي حول كيفية إيقاف والتخلص من رائحة القدمين الكريهة، بحسب موقع "كليفلاند كلينك" الطبي.

1. نقع القدمين

نظف قدميك بعناية، ليس مجرد شطفهما في حمام سريع بل نقعهما، إذ توصي الدكتورة جوي بنقع القدمين في خليط من الخل والماء أو ملح إبسوم (الملح الإنجليزي) والماء.

لاستخدام الملح، قم بإذابة نصف كوب من ملح إبسوم في حوض أو وعاء كبير من الماء الدافئ واترك قدميك في الخليط لمدة 10 إلى 20 دقيقة. يقوم ملح إبسوم بسحب الرطوبة من البشرة، مما يجعل الجلد بدوره مكانًا أقل جاذبية للبكتيريا.

ولاستخدام الخل، يخلط مقدارين من الماء مع مقدار من الخل في حوض أو وعاء كبير من الماء الدافئ وانقع قدميك لمدة 15 إلى 20 دقيقة، مرة واحدة في الأسبوع، ويمكن استخدام خل التفاح الأبيض،

يجعل الخل البشرة غير مضيافة للبكتيريا، لكن احذر استخدام عملية النقع إذا كانت قدميك بها قروح مفتوحة أو خدوش أو جروح.

2. جفاف القدمين

تأكد دائما من تجفيف قدميك جيدًا بعد الاستحمام أو النقع أو السباحة، تقول الدكتورة جوي إن الرائحة الكريهة تأتي من الرطوبة، لذلك من المهم الحفاظ على جفاف القدمين والأحذية والجوارب قدر الإمكان.

وإذا كانت قدميك تتعرق بكثافة خلال اليوم، فاحتفظ بزوج إضافي من الجوارب في حقيبتك وغير جواربك في وقت الغداء أو بعد التمرين.

يمكنك أيضًا المساعدة في الحفاظ على جفاف قدميك عن طريق اختيار الجوارب المصنوعة من القطن والأحذية المصنوعة من مواد طبيعية، إذ تسمح هذه المواد الطبيعية للرطوبة الموجودة على قدميك بالتبخر.

3. تطهير الحذاء

يمكن استخدام رذاذ مطهر كالذي يستخدم للأغراض العامة مثل النوع الذي تستخدمه في المطبخ، لتطهير نعل الحذاء، حيث يقضي على الرائحة الكريهة.

ويمكن استخدام أي بخاخ مطبخ يحتوي على الإيثانول ومكونات مطهرة أخرى لقتل البكتيريا، تقول الدكتورة جوي: "أخرجي النعل من الحذاء ورشي النعل برفق واتركيه يجف لمدة 24 ساعة".

4. مضاد التعرق

يمكن أيضا تجربة مضاد تعرق القدم دون وصفة طبية إذا لاحظت أن قدمك تتعرق بكثافة، أو استخدم طريق العلاج المنزلي ورش القليل من نشا الذرة في حذائك للحفاظ على القدمين جافة.

تقول الدكتورة جوي: "يمكنك حتى استخدام مضاد التعرق المنتظم تحت الإبط، والذي سيساعد بالتأكيد على التحكم في الرطوبة".