فيديو مرعب: سياح روس يتسلقون فوهة بركان ثائر

تسلق فريق من السياح الروس أمس الجمعة، فوهة بركان ثائر في شبه جزيرة كامتشاتكا وصوروا مقطع فيديو أظهر اقتراب السياح من قمة فوهة بركان "كلبوتشيفسكايا".

وأظهر مقطع الفيديو تطاير قطع الصهارة وسيلان الحمم النارية إلى أسفل البركان، ما أدى إلى ذوبان الثلج والجليد.

وعلق أحد السياح على ما حدث قائلا: "الجو حار هناك، لا يمكنك المرور من دون قناع".

يذكر أن العلماء المحليين كانوا قد صوروا في وقت سابق فيديوهات أظهرت تشكل مخروط جديد لبركان "كليوتشيفسكايا".

جدير بالذكر أن "كليوتشيفسكايا" الذي يبلغ ارتفاعه 4800 متر هو أعلى بركان ثائر في القارة الوراسية.

إن البركان عبارة عن مخروط ذي فوهة بقطر 700 متر، ويبعد البركان مسافة 30 كيلومترا عن بلدة كليوتشي، ويقدر عمره بـ7 آلاف عام.