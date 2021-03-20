ازالة تمثال دونالد ترامب والسبب مضحك

أعلن متحف الشمع في ولاية تكساس الأمريكية يوم أمس الجمعة ازالة تمثال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من قاعة العرض.

وأوضح كلاي ستيوارت، المدير الإقليمي لشركة Ripley Entertainment ، المالكة للمتحف، أن ازالة تمثال ترامب جاء بعد تعرضه للكم المتكرر من قبل الزوار.

واضطرت الشركة المالكة للمتحف إلى نقل التمثال إلى غرفة تخزين، لأن بعض زوار المتحف يقومون بلكمه.

وقال ستيوارت: "إن التمثال تعرض للكم والخدش مما تسبب في الكثير من الضرر لدرجة أنه كان لا بد من سحبه من العرض العام.

وقبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي، وضع متحف مدام توسو في برلين التمثال الشمعي لترامب في صندوق قمامة.