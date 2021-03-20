الربيع قد بدأ فكيف يمكن الوقاية من حساسية الربيع والعلاج المناسب ؟

مع بداية فصل الربيع تقدم وكالة فلسطين اليوم الاخبارية جملة من النصائح والتعليمات لتفادي حساسية الربيع .

اهم اعراض حساسية الربيع :

سيلان الأنف.

فرط دمع العين.

العطاس والسعال.

حكة العينين والأنف.

ظهور الهالات السوداء حول العينين.

ضيق التنفس وخاصة لدى مرضى الربو.

قد تتفاقم هذه الأعراض لدى مرضى الربو، لذا يجب العناية التامة بمرضى الربو في بداية الربيع.

كيف يتم تشخيص حساسية الربيع؟

يعتمد تشخيص الاصابة بحساسية الربيع على ظهور العلامات والأعراض في فصل الربيع خاصة ويتم تأكيده بالفحوصات المخبرية التالية:

اختبار وخز الجلد، الذي يتم من خلاله حقن مواد مثيرة لفرط التحسس في الذراع أو أعلى الظهر وملاحظة علامات التفاعل الأرجي كظهور الشرى في موقع الحقن.

اختبار الممتز الأرجي الشعاعي في الدم (RAST)، الذي يتم من خلاله تحديد الاستجابة المناعية لبعض المواد المثيرة للتفاعل التحسسي باحتساب تركيز الغلوبولين المناعي ي (IgE).

علاج حساسية الربيع

يعتمدعلاج حساسية الربيع على علاج الأعراض، ويكون كالتالي:

العقاقير الدوائية المضادة للهيستامين

تعمل مضادات الحساسية على تخفيف أعراض الحساسية مثل الحكة والعطس من خلال تقليل إفراز الهيستامين في الجسم.

العقاقير الدوائية المزيلة لاحتقان الأنف

تعمل مضادات الاحتقان سواء الفموية أو على بخاخ أنفي (الرذاذ الأنفي) على تخفيف احتقان الأنف من خلال تضييق الأوعية الدموية في الأنف، وتعد بخاخات الأنف أكثر فعالية وأقل أعراضاً جانبية في تخفيف أعراض الاحتقان من مضادات الاحتقان الفموية.

يجب التنويه من عدم استخدام مضادات الاحتقان لأكثر من خمسة أيام، خشية تفاقم الاحتقان عوضاً عن علاجه.

الرذاذ الأنفي المحتوي على الستيرويد

يعد البخاخ الأنفي المحتوي على الستيرويد هو الخيار الأمثل لعلاج حساسية الربيع، ومن أهم الستيرويدات التي تخفف من حساسية الربيع: البودوسنيد والفلوتيكازون.

قطرات العيون المخففة لحساسية العين

تستخدم قطرات العيون التي تحتوي على مضادات الحساسية كالكيتوفين على تخفيف أعراض حساسية العين مثل سيلان العين وتهيجها.

علاج حساسية الربيع منزلياً

يمكن اللجوء لبعض الأعشاب والإجراءات التي بدورها تخفف من أعراض حساسية الربيع، ومنها ما يلي:

عشبة البوتيربور (بالإنجليزية: Butterbur)، أظهرت بعض الدراسات أن عشبة البوتيربور تعمل كمضادات الحساسية في تخفيف أعراض الحساسية.

الكريستسن (بالإنجليزية: Quercetin)، تواجد في البصل والشاي الأسود والتفاح، إذ تعمل على تثبيط إفراز الهيستامين في الجسم، بالتالي تخفف من ظهور أعراض الحساسية.

غسول الأنف، سواء بغسله بالماء والملح أو الغسول الذي يباع بالصيدلية.

شرب كميات كافية من الماء.

تناول الاطعمة الغنية بفيتامين سي مثل الحمضيات والبروكلي.

نصائح للتعايش مع حساسية الربيع

يوصى بالتزام عدد من الاجراءات لتقليل فرصة التعرض للعوامل المثيرة لحساسية الربيع ومنها :

اغلاق الأبواب والنوافذ في موسم حبوب اللقاح.

استخدام المكيفات الهوائية في المنزل والسيارة.

تجنب النشاطات الخارجية في الصباح الباكر.

استخدام المرشحات الهوائية في المنزل.

تنظيف المنزل باستمرار من الغبار.

غسل الشعر عند العودة للمنزل للتخلص من حبوب اللقاح العالقة بالرأس.

كيف يمكن الوقاية من حساسية الربيع؟

يوصى بضرورة عدم الخروج من المنزل في ساعات الصباح الباكر بالتحديد بين الساعة 5 - 10 صباحاً لبلوغ عدد حبوب اللقاح ذروته، وفي حال تعذر ذلك يوصى باغلاق النوافذ والأبواب واستخدام مكيفات الهواء.