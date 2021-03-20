خطأ املائي يدفع مخرج صلاة الجمعة في التلفزيون المصري للتحقيق

ذكرت وسائل اعلام مصرية أن خطأ املائي ظهر على شاشة التلفزيون المصري خلال خطبة الجمعة تسبب بإحالة مخرج الصلاة في التلفزيون الى التحقيق.

رئيسة قطاع التليفزيون المصري في الهيئة الوطنية للإعلام، نائلة فاروق قالت: "جرى تحويل محمد القاضي مخرج صلاة الجمعة، إضافة إلى المخرج المنفذ، إلى التحقيق، على خلفية خطأ إملائي ظهر على شاشة التليفزيون".

وأشارت فاروق، إلى التحفظ على شريط فيديو صلاة الجمعة الذي حمل الخطأ حتى الانتهاء من التحقيقات.

وكان الخطأ الإملائي في جملة مسجد "الإذاعة والتليفزيون"، حيث كُتبت كلمة الإذاعة بحرف الزاي "الإزاعة"، وظلت على الشاشة لمدة ساعة تقريباً، وهو ما تسبب في سخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

المخرج يرد

وقال المخرج محمد القاضي: "طالما وصل الأمر إلى الإحالة للتحقيق، فسوف أؤجل أي رد على هذه الواقعة، مضيفًا سوف أرد بشكل كامل على الواقعة أثناء التحقيق.