مقتل 14 شخصًا في سريلانكا اليوم السبت

أفادت شرطة سريلانكا اليوم السبت 20-3-2021 أن 14 شخصا قتلوا وأصيب 21 آخرون، جراء سقوط حافلة من ارتفاع شاهق، بوسط سريلانكا.

وأوضحت الشرطة أن الحافلة انحرفت عن الطريق في منطقة "باسارا" على بعد 356 كيلومترا شرق العاصمة، بينما كانت في طريقها إلى كولومبو وعلى متنها أكثر من 40 راكبا.

وقالت: "إن الحادث وقع عندما حاول سائق الحافلة إفساح الطريق لحافلة أخرى، لكنه انحرف بالحافلة بعيدا جدا عن حافة الطريق، مما أسفر عن سقوط الحافلة من ارتفاع حوالي 50 مترا.

يشار إلى أن معدل وقوع حوادث الطرق في سريلانكا زاد في السنوات الأخيرة، وتسببت الحوادث فى وفاة ثلاثة آلاف شخص فى المتوسط سنويا.