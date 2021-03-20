استقر سعر اليورو في مصر اليوم 20-3-2021 في شركات الصرافة والصراف الآلي والسوق السوداء.

وفي هذه المقالة ننشر لكم متوسط اسعار اليورو في مصر في بعض البنوك المصرية المتعددة وجاءت على النحو التالي:

سعر اليورو في مصر

استقر متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري عند 18.67 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) سجل اليورو 18.56 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي) سجل اليورو 18.58 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) سجل اليورو 18.64 جنيه للشراء و18.88 جنيه للبيع.