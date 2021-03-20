تشهد أسعار الذهب في فلسطين تذبذباً في الاسعار وخاصة بعد انخفاض الدولار الامريكي مقابل الشيقل وانخفاض باقي العملات ، مما يؤثر على اسعار الذهب .

وجاءت أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 20/3/2021 ، على النحو التالي :

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 185.30 شيكل $56.14

سعر الذهب عيار 22 169.86 شيكل $51.46

اسعار الذهب عيار 21 162.14 شيكل $49.12

اسعار الذهب عيار 18 138.98 شيكل $42.10

سعر الذهب عيار 14 108.09 شيكل $32.75

سعر الذهب عيار 12 92.65 شيكل $28.07

اسعار أوقية الذهب 5,763 شيكل $1,746

اسعار جنيه الذهب 1,297 شيكل $392.98

اسعار كيلو الذهب 185,301 شيكل $56,138

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Saturday, March 20, 2021 06:41 AM بتوقيت دولة فلسطين

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

19 مارس 185.31 162.15 138.99 108.10 92.66

18 مارس 183.99 160.99 137.99 107.33 91.99

17 مارس 185.21 162.07 138.91 108.04 92.61

16 مارس 183.62 160.67 137.72 107.11 91.81

15 مارس 184.39 161.35 138.30 107.56 92.20

14 مارس 185.01 161.88 138.76 107.92 92.50

13 مارس 184.97 161.85 138.73 107.90 92.49

12 مارس 184.64 161.56 138.48 107.71 92.32

11 مارس 183.47 160.54 137.61 107.03 91.74

10 مارس 184.53 161.47 138.40 107.64 92.27

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا