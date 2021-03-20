بالصور بتأمين من شرطة غزة ..فتح باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 2021، ابتداءً من صباح اليوم السبت 20/3/2021 وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق 31/3/2021 وتشمل أيام العطل الرسمية، وذلك في المقر العام للجنة بمدينة البيرة والمقر الإقليمي في مدينة غزة.

وقالت اللجنة في بيان صحفي إن الترشح يكون من خلال قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي الكامل ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، بحيث لا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 ولا يزيد عن 132 مرشحاً، مؤكدة على ضرورة التزام القوائم ومرشحيها بشروط الترشح التي نص عليها القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 وتعديلاته، وأن يتم تقديم الطلبات وفق النماذج اللازمة المتوفرة في المقر العام بمدينة البيرة والمقر الإقليمي في مدينة غزة ومن خلال مكاتب المناطق الانتخابية بالمحافظات الفلسطينية، ومن خلال موقع اللجنة الإلكتروني (www.elections.ps).

وبينت لجنة الانتخابات إلى ما قامت به لضمان تمكين القوائم من الترشح أثناء إجراءات الاغلاق، وذلك بتلقيها رسالة من مجلس الوزراء تفيد بالتعميم على الجهات ذات العلاقة لتسهيل إجراءات النظر وسرعة الرد على كتب الاستقالة المقدمة من الفئات التي حددها القانون لأغراض الترشح للانتخابات التشريعية، إضافة إلى التنسيق مع بنك فلسطين للإبقاء على فرعي: "الإرسال" في مدينة رام الله وفرع الرمال في مدينة غزة مفتوحان في حال وجود اغلاق وأيام السبت طوال فترة الترشح، لتمكين القوائم من ايداع رسوم الترشح، كما ويمكن الدفع في جميع فروع بنك فلسطين في حال عدم وجود اغلاق.

وقالت لجنة الانتخابات أنها ستقوم بدراسة طلبات الترشح خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها والتأكد من استيفائها للشروط القانونية، لتصدر بناءً عليه قرارها بقبول أو رفض الطلب وتبليغ منسق ومفوض القائمة رسمياً بذلك، كما أنها ستمنح القوائم التي تحتاج لتصويب طلباتها وقتاً لذلك ضمن فترة الترشح القانونية التي تنتهي مع مساء يوم الأربعاء 31/3/2021.

شرطة غزة تأمنها

أكد المتحدث باسم الشرطة بغزة العقيد أيمن البطنيجي اليوم السبت 20/3/2021 ان الشرطة تباشر بتأمين مقر لجنة الانتخابات المركزية بعد تلقيها خطاباً رسمياً بتأمين المقر الرئيسي بغزة.

وقال البطنيجي انه تم إعطاء الأوامر بحماية المقر وجميع الأماكن المتعلقة بالانتخابات، وسنعمل بكل قوة على إنجاح العملية الانتخابية.





































