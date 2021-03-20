يشهد سعر صرف الدولار في سوريا اليوم السبت 20-3-2021 ارتفاعا ملحوظًا أمام الليرة السورية والعملات الأخرى في السوق السوداء.

ونظرًا لأهمية اسعار الدولار في سوريا فإننا في موقع فلسطين اليوم ننشر لكم جدول الاسعار على النحو التالي:

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم السبت 20-3-2021

1 دولار أمريكي = 4500 ليرة للشّراء، و4580 للبيع.

1 يورو = 5359 ليرة للشّراء، و5459 للبيع.

1 ليرة تركية = 612 ليرة للشّراء، و628 للبيع.

1 دينار أردني = 6361 ليرة للشّراء، و6483 للبيع.

1 ريال سعودي = 1198 ليرة للشّراء، و1222 للبيع.

سعر العملات في حلب

1 دولار أمريكي = 4500 ليرة للشّراء، و4580 للبيع.

1 يورو = 5360 ليرة للشّراء، و5437 للبيع.

1 ليرة تركية = 612 ليرة للشّراء، و625 للبيع.

1 دينار أردني = 6361 ليرة للشّراء، و6454 للبيع.

1 ريال سعودي = 1198 ليرة للشّراء، و1217 للبيع.

سعر الذهب في سوريا

غرام عيار 18 = 191,441 ليرة سورية.

غرام عيار 21 = 223,215 ليرة سورية