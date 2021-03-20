صحة رام الله توضح حقيقة وفاة 5 مواطنين خلال دقائق في مستشفى دوار الحكومي

نفت وزارة الصحة الفلسطينية ما يشاع حول "حدوث 5 وفيات في مستشفى دورا الحكومي لعلاج مرضى كورونا خلال دقائق".

وبينت الوزارة، أنه منذ صباح أمس الجمعة، توفي 5 مواطنين وموزعين كالتالي (مواطنة 90 عاماً، مواطنة 85 عاما، مواطنة 85 عاما، مواطن 77 عاما، مواطنة 64 عاما) وجميعهم يعانون من أمراض مزمنة سابقاً.

وأوضحت ان هناك 28 حالة خطيرة تعالج داخل مستشفى دورا الحكومي لعلاج مرضى كوفيد 19.

واكدت وزارة الصحة أن صياغة الخبر بأن الوفيات حدثت خلال دقائق غير صحيح، مشيرة إلى أنه أحدث فزعاً في صفوف المواطنين والمرضى وأهاليهم.

واهابت الصحة بجميع الصحافيين والمواطنين استقاء معلوماتهم من القنوات الرسمية لوزارة الصحة الفلسطينية بخصوص حالة مرضى كوفيد 19 والإحصائيات ذات العلاقة.