اليوم أول أيام فصل الربيع في فلسطين -ارتفاع على درجات الحرارة

قالت دائرة الارصاد الجوية اليوم السبت 20/3/2021 ، ان ارتفاعاً يطرأ على درجات الحرارة في اليوم الأول لبدء فصل الربيع فلكيا في فلسطين وكامل النصف الشمالي من الكرة الأرضية في تمام الساعة 11:37 دقيقة اليوم 20 آذار، حيث ستكون الشمس عمودية تماما على خط الاستواء السماوي، الذي يقسم الكرة السماوية إلى نصفين شمالي وجنوبي

وبحسب الجمعية الفلكية الفلسطينية، فإنه في هذا اليوم ينتهي فصل الشتاء، ويبدأ فصل الربيع ويستمر حتى الساعة 06:32 دقيقة من صباح يوم 21 حزيران/يونيو.

وأضافت الجمعية الفلكية الفلسطينية في بيان لها، أن الشمس تشرق يوم الاعتدال الربيعي في مدينة القدس في تمام الساعة 05:42 صباحا من الزاوية الشرقية تماما، ويمكن تحديد الشرق من خلال منطقة محددة في الأفق مثل البيوت أو الأشجار، ثم تغيب الشمس في نفس اليوم في تمام الساعة 05:51 مساء في زاوية الغرب تماما، ويمكن تحديد زاوية الغرب أيضا من خلال مكان غروب الشمس، وبذلك يستمر الليل لمدة11 ساعة و 52 دقيقة و9 ثواني، وتكون مدة النهار 12 ساعة و7 دقائق و41 ثانية.

وفيما يلي تفاصيل عن الطقس :

السبت 20/3/2021 : يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، اليوم السبت، وتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحوالي 4-5 درجات، وتكون الأجواء مائلة للبرودة صباحاً، وتصبح معتدلة الى دافئة بشكل عام نهاراً، مع سحب عالية في السماء، ومع ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبياً بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية.

غد الأحد 21/3/2021، يطرأ إرتفاع آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو 7-9 درجات مئوية، ويسود طقس شبه خماسيني ودافئ الى حار نسبياً، مع ارتفاع نسبة الغبار في الجو.