طريقة عمل عجينة القطايف على الطريقة الفلسطينية

يعتبر طبق القطايف الطبق الأكثر شهرة على مائدة شهر رمضان المبارك في كل عام، وتسعى النساء للاهتمام به وبكل تفاصيله فتبحث عن طريقة عمل القطايف في المنزل لتصنعه بنفسها.

وتبحث الكثيرات من ربات البيوت على طريقة عمل القطايف في المنزل، بدلاَ من شرائها من المحلات جاهزة و تقدمها للأسرة والضيوف مضمونة و نظيفة ، فمكونات عجينة القطايف بسيطة و متوفرة في منازلنا، فهي عبارة عن دقيق و سكر و خميرة و ماء و بيكنج بودر.

وننشر لكم عبر موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية خطوات عمل عجينة القطايف في المنزل بكل تفاصيلها ..

المقادير (لحوالي 30 قرصا)

3 أكواب طحين

كوب سميد ناعم

ملعقة نشا (طحين الذرة)

ملعقتان سكر

ملعقة خميرة

رشة ملح

أربعة أكوب ماء (أو حسب الحاجة)

نصف ملعقة صغيرة بايكربونات الصوديوم (تضاف قبل القلي)

طريقة التحضير

نخلط كافة المقادير ونترك العجينة لتختمر لحوالي 45 دقيقة.

نضيف نصف ملعقة الباكربونات الصوديوم للخليط.

نضع مقلاة تيفال على النار، ونتركها لتسخن.

نضع العجين في إبريق قهوة أو شاي لتسهيل السكب في المقلاة.

نبدأ بسكب كمية (حوالي فنجان قهوة أو حسب الحجم الذي تفضلونه) في وسط المقلاة، وإبقاء النار متوسطة.

تبدأ ظهور فقاعات على وجه القرص، عندما تجف الفقاعات يتم نقله فورا عن النار.

نكرر العملية إلى أن تنتهي الكمية.

عندما تبرد الأقراص قليلا، تحشى إما بالجبن المحلى (نابلسي وعكاوي) أو بخليط الجوز والسكر والقرفة، وتغلق الأقراص بإحكام، وتقلى بزيت نباتي أو من الممكن دهنها بالزبدة وشيها بالفرن.

بعد القلي توضع الأقراص على ورق مطبخ ليمتص الزيت ثم يتم غمرها لثواني بالقطر.

ملاحظة: يمكن إعداد قطايف صغيرة الحجم (يطلق عليها قطايف عصافيري) من نفس العجينة وحشيها بالقشطة وتزيينها بالفستق الحلبي (كما في الصورة في الأسفل) ورشها بالقطر وتقديمها بدون قلي