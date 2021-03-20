الصحة الفلسطينية تحذر من خبر مُضلِّل

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من خبر مضلل تداولته بعض الصفحات على مواقع السوشيال ميديا، مفاده حدوث خمسة وفيات في مستشفى دورا الحكومي لعلاج مرضى كوفيد 19 خلال دقائق.

ونفت الوزارة مساء امس الجمعة خلال تصريح صحفي ما أشيع حول "حدوث خمسة وفيات في مستشفى دورا الحكومي لعلاج مرضى كوفيد 19 خلال دقائق"، مؤكدةً أنه منذ صباح أمس الجمعة، توفي خمسة مواطنين "مواطنة 90 عاماً، مواطنة 85 عاما، مواطنة 85 عاما، مواطن 77 عاما، مواطنة 64 عاما" وجميعهم يعانون من أمراض مزمنة سابقاً.

وأضافت بان هناك ثمانية وعشرون حالة خطيرة يتم معالجتها داخل مستشفى دورا الحكومي لعلاج مرضى كوفيد 19.

وأوضحت الصحة بأن صياغة الخبر عن أن الوفيات حدثت خلال دقائق غير صحيح، مشيرة إلى أنه أحدث فزعاً في صفوف المواطنين والمرضى وأهاليهم.

وطالبت الوزارة جميع الصحافيين والمواطنين استقاء معلوماتهم من القنوات الرسمية لوزارة الصحة الفلسطينية بخصوص حالة مرضى كوفيد 19 والإحصائيات ذات العلاقة.