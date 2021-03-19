النادي الأهلي يمدد ل عمرو السولية وعلي معلول 3 سنوات

أفاد الإعلامي عمر ربيع ياسين، ان مسؤولي النادي الأهلي نجحوا في التمديد للثنائي عمرو السولية وعلي معلول لمدة 3 سنوات

واكد عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار" أن التمديد للسولية ومعلول جاء بعد الاتفاق مع الثنائي على كافة البنود في العقد الجديد ومن المتوقع أن يكون الإعلان عن التجديد للثنائي خلال الأيام المقبلة وخاصة بعد لقائي الأهلي أمام المريخ السوداني وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

وتابع: "كما أن الأهلي فتح ملف التمديد للثنائي صلاح محسن وجونيور أجايي وبيحاولوا للوصول إلى اتفاق والإعلان في الفترة المقبلة"